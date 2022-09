Els patis dels centres educatius públics han comptat amb un espectacle cultural de benvinguda, en un inici de curs on ha desaparegut l’obligatorietat de les màscares per als més de 6.500 alumnes i alumnes de Mislata

Carlos F. Bielsa: “Iniciem un curs acadèmic que, a Mislata i a la Comunitat Valenciana, serà un exemple d’igualtat d’oportunitats per a accedir a l’ensenyament públic i universal, amb més ajudes i recursos que mai dirigits a les famílies, que garanteixen una formació de qualitat, i per amb això un millor futur per a la societat”

Els diferents centres educatius de Mislata han rebut aquest matí a més de 6.500 alumnes i alumnes que han començat el curs en les diferents etapes educatives que s’imparteixen a la ciutat. L’alumnat ha acudit a primera hora a les portes dels centres educatius on s’han retrobat amb els companys i companyes després del període estival. Els diferents col·legis han comptat amb un dispositiu especial de control de trànsit de vehicles per part de la Policia Local que s’ha encarregat de vetlar per la seguretat dels xiquets i xiquetes i les seues famílies.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora d’Educació, Ana Maria Julián, han visitat dues dels col·legis de la ciutat on han pogut conversar amb l’alumnat i amb les direccions dels centres. “Durant l’estiu s’ha treballat per a posar a punt els centres educatius de Mislata i en molts d’ells s’han realitzat millores que els converteixen en espais més dignes, moderns i avançats”, afirma Bielsa.

L’alcalde ha volgut, en la seua visita al CEIP El Cid, “agrair a tota la comunitat educativa per l’ajuda oferida perquè aquest primer dia s’inicie tan bé com siga possible i perquè s’acaben les obres”. Unes obres per a les quals el govern local ha aprovat, per primera vegada en 40 anys, una adjudicació d’obra com a contracte d’emergència per a acabar el pati i l’accés al Cid, després que l’anterior empresa adjudicatària deixara abandonades les obres de manera unilateral.

Un nou curs escolar amb destacades novetats, la primera, després de dos anys, sense mesures anticovid i, la segona, l’aplicació del nou currículum de la Lomloe, implantat en els nivells imparells. Però, d’altra banda, l’alumnat d’infantil i primària de tots els centres educatius públics de la ciutat han comptat per segon any consecutiu amb un espectacle cultural de benvinguda en els seus respectius patis com a fruit d’una proposta del propi alumnat a l’Ajuntament.