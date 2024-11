L’Auditori de Burjassot obri les portes a la solidaritat amb un concert de Mikel Izal, en benefici de les persones afectades per la Dana

No ho ha dubtat ni un segon. L’Ajuntament de Burjassot rebia fa uns dies una telefonada molt especial, la del representant de Mikel Izal, artista disposat a oferir un concert en solidaritat amb les persones afectades per la Dana a València que demanava la seua col·laboració. Tal dit tal fet. El Consistori burjassoter ha cedit l’Auditori de la Casa de Cultura per a acollir esta actuació que tindrà lloc el dissabte 11 de gener de 2025.

L’Ajuntament s’ha posat a la disposició de l’artista i ha col·laborat en tot allò necessari perquè el concert siga una realitat i recapte els màxims fons possibles que es destinaran de manera íntegra a la Fundació Horta Sud (@fundaciohortasud) per a ajudar a pal·liar els efectes de les inundacions patides a València.

Les entrades ixen hui, divendres 15 de novembre, a la venda a les 10.00 hores i poden obtindre’s, a un preu de 25€ PUNXANT ACÍ.

El “Concert per València” de Mikel Izal traurà a la venda 2500 entrades i no es cobrarà cap mena de gasto de gestió. També s’habilitarà una Fila 0 per a qui no puga assistir al concert però vulga col·laborar amb la seua aportació. Esta Fila 0 està també en l’anterior enllaç.