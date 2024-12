L’AVL destaca la versatilitat d’Enric Sòria amb la jornada «L’instant etern»

Una jornada acadèmica explorarà l’obra literària del poeta, assagista i periodista valencià el pròxim 18 de desembre a València.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) organitza el pròxim 18 de desembre una jornada dedicada a la figura i obra d’Enric Sòria (Oliva, 1958), sota el títol «L’instant etern».

L’esdeveniment, que tindrà lloc a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, comptarà amb la participació de destacats poetes, crítics, editors i estudiosos de l’autor, amb l’objectiu de reflexionar sobre la seua aportació literària en camps com la poesia, l’assaig, el dietarisme i el periodisme.

La presidenta de l’AVL, Verònica Cantó, inaugurarà la jornada a les 9.30 hores, mentre que la conferència inaugural serà a càrrec de l’assagista Jordi Gràcia, presentat per l’acadèmic Josep Palomero.

Taules redones i debats sobre l’obra de Sòria

Durant el matí, es desenvoluparan diverses activitats:

«L’assaig i el dietarisme d’Enric Sòria» , amb la participació de figures com Joan Francesc Mira , Manuel Baixauli i Anna Esteve , moderats per M. Àngels Francés .

, amb la participació de figures com , i , moderats per . «Imprudent nostàlgia: Enric Sòria i el periodisme» , que reunirà periodistes com Adolf Beltrán i Francesc Viadel , sota la moderació d’ Àfrica Ramírez .

, que reunirà periodistes com i , sota la moderació d’ . Diàleg entre poesia i cinema: Josep Piera i Ponç Puigdevall, moderats per Ramon Ferrer, exploraran la relació entre l’obra poètica de Sòria i l’audiovisual.

La vesprada inclourà la conversa «Regne de joventut: la València del poeta», on es debatrà la influència de la ciutat en la creació literària de l’autor, i es tancarà amb la taula redona «Eixa estranya paraula que ens acull», protagonitzada per Manuel Forcano, Sebastià Alzamora i el mateix Enric Sòria, moderats per Àngels Gregori.

Una obra literària reconeguda i influent

Enric Sòria és considerat un dels autors més destacats de la literatura valenciana contemporània, amb una trajectòria que combina poesia, assaig i periodisme. Ha rebut prestigiosos premis, com el Carles Riba, el Premi de la Crítica de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i múltiples guardons Serra d’Or.

Entre les seues obres, destaquen poemaris com Mirall de miratges (1981) i L’instant etern (1999); dietaris com Mentre parlem (1990) i La lentitud del mar (2004); i assajos com Trenta anys de cultura literària a la Safor (1959-1990). També ha treballat com a periodista i traductor, sent redactor d’El Temps i Avui, entre altres mitjans.

«L’instant etern» oferirà una oportunitat única per a aprofundir en les diferents facetes d’un autor que continua marcant el panorama literari valencià.