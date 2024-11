L’Eliana aborda en una jornada el futur del seu Parc Empresarial

L’acte, que tindrà lloc aquest divendres 22 de novembre al Centre Sociocultural, arrancarà a les 10.30 hores.

El polígon empresarial de l’Eliana va iniciar fa mesos els tràmits per a la constitució d’una Entitat de Gestió i Modernització (EGM).

El parc industrial vol aprofitar els beneficis que ofereix la Llei d’Àrees Industrials valenciana per a donar un nou impuls i establir-se com un punt de referència que contribuïsca a millorar el teixit socioeconòmic de l’Eliana i la comarca del Camp de Túria.

Portar avant aquesta tramitació, que requereix el suport de la majoria dels propietaris de naus juntament amb suport de l’Ajuntament, permetrà beneficiar-se d’ajudes i subvencions específiques per a aquestes entitats contemplades per l’administració autonòmica i potenciarà la col·laboració amb el mateix consistori per a la millora de l’àrea empresarial, modernització i posada en marxa de serveis de valor afegit. D’aquesta manera, serà un estímul per a potenciar la col·laboració públic-privada, la qual cosa redunda en una millora de la gestió de l’àrea empresarial.

En aquest punt, l’Eliana centrarà l’atenció en una nova edició dels Fòrums d’Economia Comarcal del diari Levante-EMV, mitjançant els quals la capçalera busca posar el focus sobre les necessitats i les peculiaritats de cada teixit empresarial del nostre territori.

L’acte, que tindrà lloc aquest divendres, 22 de novembre, al Centre Sociocultural, arrancarà a les 10.30 hores amb una benvinguda a càrrec de l’amfitrió de la jornada, l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent. A continuació, tindrà lloc una taula de debat moderada per la directora de Relacions Institucionals de Premsa Ibèrica a València, Silvia Tomás, i que comptarà amb la participació del director de Relacions Institucionals de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), Rafael Escamilla; el cap de Promoció Industrial de l’IVACE, Julio Delgado; el president de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), Diego Romá; la representant de la junta directiva de FEPEVAL, María Ángeles Hidalgo; el CEO de Zummo, Rafa Olmos; i el president de l’Agrupació d’Interés Urbanístic del Parc Empresarial de l’Eliana, Diego Sania.

Durant aproximadament una hora, els ponents abordaran en quin punt es troba actualment la constitució de l’EGM en el polígon industrial de l’Eliana, l’impacte que pot tindre això sobre les empreses instal·lades al parc, la capacitat per a l’atracció de noves companyies o la col·laboració amb l’administració pública.

Un entorn innovador

El polígon empresarial de l’Eliana compta amb una superfície aproximada de 200.000 metres quadrats destinats a indústria no contaminant. Així mateix, l’entorn empresarial de l’Eliana s’erigeix en nou espai de competitivitat i innovació, tant per la seua cuidada ubicació amb accés directe a l’autovia CV-35, la seua proximitat a l’aeroport o la seua proximitat al nucli urbà, que el dota de multitud de serveis, com per la seua dotació de zones verdes i aparcaments.

Aquest futur espai d’innovació en el municipi pretén, a més, posar en valor l’assentament empresarial de caràcter industrial i no tecnològic a través d’un programa d’actuacions intel·ligents que utilitzen els recursos existents en el sistema de ciència-tecnologia-empresa, dotant-los de recursos econòmics i humans.