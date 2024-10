L’Eliana ofereix ajudes a joves estudiants per a l’adquisició d’equips informàtics

El Consistori inverteix 4.500 euros en aquesta campanya de la qual es beneficiaran joves d’entre 14 i 30 anys.

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de l’Eliana ha posat en marxa, per segon any consecutiu, un pla d’ajudes econòmiques per a joves estudiants d’entre 14 i 30 anys empadronats en el municipi, destinades a l’adquisició de material informàtic, com tauletes o ordinadors portàtils o de sobretaula.

L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar al col·lectiu de joves estudiants l’accés a la Societat de la Informació en igualtat de condicions, tractant de disminuir la bretxa digital per motius econòmics.

Per a això, l’Ajuntament farà una inversió de 4.500 euros, de fons propis, a través de la qual es podran atorgar 30 ajudes de 150 euros en règim de concurrència competitiva. En el web municipal ja es pot consultar la convocatòria i emplenar la sol·licitud.

El regidor de Joventut, Juan Espinosa, ha destacat la importància d’oferir aquest tipus d’ajudes per a facilitar als estudiants l’ús d’eines informàtiques bàsiques, siga el que siga el seu nivell acadèmic.