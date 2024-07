L’Eliana se suma a la xarxa de Ciutats que Caminen

El ple del mes de juliol va aprovar a més la felicitació pública a quatre agents de la Policia Local per dues actuacions

L’Ajuntament de l’Eliana va celebrar la setmana passada el seu ple ordinari del mes de juliol.

En la sessió es van acordar, entre altres assumptes, l’adhesió del consistori a la Xarxa de Ciutats que Caminen. La Xarxa de Ciutats que Caminen és una associació internacional sense ànim de lucre, oberta a ajuntaments i altres administracions públiques compromeses amb la caminabilitat. L’objectiu principal és que els vianants siguen màxims protagonistes de la mobilitat urbana i de l’espai públic.

La integració en la Xarxa implica un compromís amb la millora de l’espai públic com a lloc per a caminar. Estar i socialitzar abordant projectes per a fomentar la caminabilitat. En relació amb aquesta, la mobilitat sostenible, l’accessibilitat universal, la seguretat viària, la qualitat del medi ambient urbà i l’autonomia infantil.

Una proposta que va tirar avant amb el vot a favor de l’equip de govern, PSPV i Compromís, l’abstenció del PP i el vot en contra de VOX. “Una mostra més de la paràlisi i la reculada que les forces de dreta volen implantar en els municipis”, ha explicat l’alcalde, Salva Torrent.

“Sumar-se a xarxes de treball, compartir experiències i poder aprendre d’iniciatives posades en marxa per altres ajuntaments i administracions ens ajudarà a continuar creixent a la ciutat que volem per a tots i totes”, ha afegit.

En aquesta mateixa sessió plenària, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics representats la proposta de felicitació pública a quatre agents de la Policia Local per dues actuacions que van salvar la vida a dos veïns de l’Eliana.

A més, el Consell de Sostenibilitat Ambiental va mostrar durant el plenari el suport al nou sistema de recollida de residus sòlids urbans. Aquest consell sectorial està format per associacions del municipi i per veïns i veïnes preocupades per conservar i protegir el nostre entorn.