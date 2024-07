L’empresa Masol Iberia Biofuel invertirà 30 millons d’euros a la Comunitat Valenciana per produir combustibles renovables

El Govern valencià ha resolt la modificació de l’Autorització Ambiental Integrada a l’empresa Masol Iberia Biofuel per permetre l’ús d’oli de cuina gastat i greix animal per a la fabricació de biodiésel.

La resolució d’aquest tràmit permetrà a l’empresa realitzar una inversió de 30 milions d’euros en la Comunitat Valenciana per a la producció de combustible renovable, una iniciativa que espera generar ocupació.

El desbloqueig d’aquesta autorització permetrà augmentar la producció de biodiésel de la companyia fins a 600.000 tones a l’any

. En aquest sentit, el cap del Consell ha ressaltat que l’executiu continua apostant per projectes que conjuguen creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i ha posat el focus en la importància de l’economia circular per a la robustesa del teixit empresarial.

Mazón ha recordat que a aquesta inversió se sumen altres fonamentals com el projecte HyVal de BP per produir hidrogen verd i el d’Armonia Green Comunitat Valenciana d’Ignis Energía per a l’obtenció d’amoníac verd.