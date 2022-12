Quart de Poblet dona el tret d’eixida aquest divendres a les celebracions nadalenques amb el tradicional encés de llums. A partir de les 18.00 hores, els carrers del municipi quedaran il·luminades amb motius especials. Per a això, s’han distribuït 42 arcs, 76 adorns lumínics per a fanals, cinc rètols de “Bon Nadal” i cuatros grans arbres. Aquests últims estaran situats a la porta de l’Ajuntament, la plaça Sant Rafael, la plaça Constitució i en l’avinguda Villalba de Lugo, enfront del centre de salut. Així mateix, als peus dels arbres hi haurà jardineres amb les típiques flors de Pasqua d’aquesta època.

L’objectiu és fomentar les compres en el municipi amb l’arribada d’una de les campanyes més fortes de l’any. La il·luminació especial convida als veïns i veïnes a eixir als carrers i gaudir dels avantatges del comerç local a l’hora de comprar, per exemple, regals. L’Associació de Comerciants participarà en l’acte oficial d’encesa al costat de l’alcaldessa, Carmen Martínez, i el regidor d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, Ángel Lorente.

A aquest incentiu a les compres locals se suma la campanya “100×100 amb el comerç local”, amb la qual es pot aconseguir 100 targetes moneder CQ per valor de 100 euros. Per cada cinc euros de compra en qualsevol dels establiments adherits a la iniciativa s’aconsegueix una papereta per a entrar en el sorteig d’una de les targetes. Aquestes paperetes es depositen en les urnes situades en l’entrada de l’Ajuntament.

Més activitats

L’encesa de la il·luminació marca l’inici de l’agenda d’actes del cap de setmana. Així, per a la vesprada del divendres, s’ha programat l’obertura de l’exposició de dibuixos “Des de l’escola cap a una societat inclusiva”, organitzada per AFACO, a les 18.00 hores, a la Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura.

Per part seua, l’orquestra i la banda de l’Agrupació Musical L’Amistat oferiran el seu tradicional concert de Nadal, el dissabte, a les 20.00 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila.

D’altra banda, per als i les residents en el Barri del Crist, per al dissabte 10 s’ha programat un berenar amb ball en el Club de Convivència de Persones Majors per a acomiadar l’any. La cita amb la divertida festa de trobada és a les 17.30 hores. A més, la Sala d’actes de la

Mancomunitat acollirà el diumenge, a les 18.00 hores, una sessió de teatre musical La Gateta Contacontes

Finalment, qui desitge aprendre més sobre el parc natural del Túria i la seua biodiversitat, el dissabte, a les 10.30 hores, s’ha programat una activitat per a tota la família de seguiment de rastres de mamífers, dins del cicle Tardor al Riu.