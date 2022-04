L’equip femení del Foios Atlètic rep el Premi Igualtat￼

Es tracta d’un reconeixement que atorga El Periódico de Aquí

El club Foios Atlètic rebia, ahir, el Premi Igualtat que atorga el diari El Periódico de Aquí per la creació del seu equip femení. L’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, juntament amb la diputada autonòmica Mercedes Caballero van ser els encarregats de lliurar aquest reconeixement al president del club, Toni Palau.

El mes de setembre passat, Foios se sumava al futbol femení amb la creació d’aquest equip amateur, pertanyent al Foios Atlètic CF i dirigit per l’entrenadora Mariló Cases i Sara Muñoz, que ja en el seu primer partit de preparació aconseguia véncer 10-0 al de Museros.

Com explicava el president Toni Palau, aquest projecte naix gràcies a la determinació de la nova directiva: “pensàrem que seria interessant. La directiva està molt conscienciada, sempre hem cregut que el projecte podia tirar avant, decidírem posar-ho en marxa i estem molt satisfets”.

L’alcalde de Foios ha volgut felicitar l’equip per aquest “just reconeixement a l’esforç que el club està duent a terme per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”. En aquest sentit, ha assenyalat que “l’Ajuntament sempre estarà al costat donant suport”.

Per part seua, la regidora d’Esports, Mari Carmen Cabo, també ha felicitat l’equip femení del Foios Atlètic perquè “han tirat avant una iniciativa que era molt necessària per al poble per a donar visibilitat al futbol femení”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià