Les biblioteques municipals reuniran a València més de 300 amants de la lectura, amb Rosa Montero com a autora convidada

El 14 de desembre se celebra la II Trobada de clubs de lectura de les biblioteques municipals de València

Més de 300 persones participants dels clubs de lectura de la xarxa de biblioteques municipals es reuniran el pròxim dimecres, dia 14, de vesprada, al Teatre El Musical per a celebrar la II Trobada de clubs de lectura que organitza la Regidoria d’Acció Cultural. L’encontre comptarà, com a autora convidada, amb l’escriptora madrilenya Rosa Montero, Premi Nacional de les Lletres en 2017.

Durant la jornada, que comptarà, a més, amb un espectacle a càrrec de Laia Serna sobre “El peligro de estar Cuerda”, es posarà en valor la funció vertebradora dels 30 clubs de lectura presencials per a persones adultes que disposen hui les biblioteques municipals, amb més de 500 persones inscrites. A això cal sumar un taller de poesia en valencià i altres deu clubs infantils; en total, 41 clubs de diferent caràcter.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat “la importància dels clubs en el foment de la lectura, que ajuden a convertir les biblioteques en espais vius i dinàmics”. “Sens dubte afavorixen i promocionen la lectura, a més del diàleg i la trobada al voltant d’un llibre o a un autor o autora”. L’edil ha recordat que “són una de les activitats més assentades que es realitzen en la nostra xarxa de biblioteques; des dels seus inicis, s’ha multiplicat no només en nombre, sinó també pel que fa al tipus, temàtiques o entitats que els promocionen”.

En paraules d’Ibáñez, les biblioteques municipals proporcionen un espai i entorn apropiat per a realitzar les reunions, a la qual cosa s’ha de sumar la seua labor de gestió de les peticions o possibles compres de lots de llibres per a desenvolupar estos clubs de lectura. Generalment, els clubs estan constituïts per grups de deu a 20 persones i actualment un 90 % en són dones, amb una mitjana d’edat entre els 40 i els 65 anys.

En eixe sentit, els clubs de lectura faciliten les relacions entre els i les participants i la capacitat de lectura crítica, i es constituïxen com una comunitat d’aprenentatge. “Atés la gran demanda existent, en l’actualitat quasi tots els clubs tenen llistes d’espera, i s’estan començant a desdoblegar grups”, ha assenyalat la regidora.

Esta segona trobada està adreçada a les persones que formen part dels clubs de lectura de les biblioteques.

Activitats de foment de lectura

A més dels clubs de lectura de narrativa per a adults, les biblioteques oferixen clubs temàtics orientats a gèneres, com ara el còmic, novel·la negra, poesia, o aspectes com, com ara l’escriptura creativa, lectura fàcil o memòria democràtica, entre altres.

El personal bibliotecari dinamitza també sessions orientades als més xicotets, des de xiquets de bolquers fins a infants de més de huit anys, en les quals introduïx llibres de diversos estils, entre els quals àlbums il·lustrats, de narrativa o de coneixement, units a activitats pensades per a cada jornada.

Alguns dels viatges literaris realitzats han tingut com a protagonistes obres d’autors com Vicente Blasco Ibáñez, Max Aub, Miguel Hernández, Alexandra Lapierre, Antonio Muñoz Molina, Miguel de Unamuno o Vicent Andrés Estellés, entre altres. En estes activitats s’han realitzat trobades amb nombrosos autors, entre els quals destaquen Carmen Posadas, Carmen Amoraga, María García-Lliberós, Vicente Gramaje, Vicente Muñoz Puelles, Pilar Pedraza o Vicente Roncero.

D’ací a final d’any hi ha convocades diverses sessions de clubs de lectura: el club de lectura de poesia de la biblioteca de Sant Marcel·li-Camí Reial; a la biblioteca de Natzaret de la Mar, sobre l’obra de Bruno Asensio Yedra i la il·lustradora Carla Moliner. A més, la biblioteca d’Aiora Vicent Casp i Verger, la de Russafa Nova Al-Russafí i la de la Petxina acolliran sessions de contacontes.

El primer club de lectura de les biblioteques municipals va ser el de la Petxina. Té l’origen en la iniciativa de l’Associació Valenciana de Trastorn Bipolar. En 2005 esta entitat va plantejar la creació d’un grup de lectura a la biblioteca com a part de les activitats d’ajuda a les persones afectades per esta malaltia com a font d’enriquiment personal, d’aglutinador social i d’integració terapèutica. Com a conseqüència del bon acolliment que hi va tindre, en 2006 es va decidir ampliar el club i obrir-lo a altres persones interessades.