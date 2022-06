Sandra Gómez anima tothom “a participar amb les seus propostes en el disseny de la plaça de l’Ajuntament que marcarà la pròxima generació”

L’Ajuntament de València ha exposat els panells de les cinc propostes finalistes del concurs d’idees ‘Pensem la Plaça’ com a fase final del procés de participació ciutadana iniciat a finals de 2019 per a la definició de la futura plaça de l’Ajuntament.

L’objectiu d’esta mostra, instal·lada a la pròpia plaça de l’Ajuntament, és, tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que qualsevol persona, organització o associació puga fer aportacions i suggeriments sobre els projectes finals fins el 2 de juliol, a través de la pàgina web del concurs (www.valencia.es/pensem-la/) o escanejant els codis QR instal·lats en els cartells.

Gómez ha visitat este mig dia, acompanyada per la regidora de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia, Elisa Valía, l’exposició de panells situada a la plaça, concretament entre la font i el monument a Francesc de Vinatea.

“Hem exposat ja a la plaça els cinc projectes finalistes perquè tothom puga, de manera ràpida i senzilla, participar i contribuir al disseny de la plaça que marcarà a una nova generació”, ha afirmat Gómez, qui ha animat “als veïns i veïnes de València al fet que vengen a passejar per la plaça de l’Ajuntament i contemplen els dissenys proposats; i, al mateix temps, que facen les seues aportacions mitjançant codi QR, per tal que l’equip redactor les tinga en compte en el disseny definitiu”, ha manifestat.

Per la seua banda, la regidora Elisa Valía ha incidit en el procés participatiu que està seguint l’Ajuntament en el concurs per a la futura plaça de l’Ajuntament per a recollir totes les opinions de la ciutadania.

“Els valencians i les valencianes han de tindre la possibilitat de participar i decidir com serà la seua ciutat. I no hi ha millor manera que fer-ho amb un dels seus espais més emblemàtics, la plaça de l’Ajuntament. És el moment de dir com volem que siga en el futur, perquè les opinions es tindran en compte. Esta és una mostra més que València té un govern de la gent i per a la gent, en el qual es prenen decisions comptant amb la ciutadania i sempre tenint en compte el seu benestar”, ha subratllat la regidora.

La reurbanització integral de la plaça de l’Ajuntament no contempla la conversió en zona de vianants total, i està previst que el projecte estiga finalitzat l’any 2023. De moment, els cinc projectes triats són anònims, i els seus respectius lemes són els següents: ‘Abril’, ‘Batega Valentia’, ‘Dosel Climático’, ‘Llenç 365’ i ‘Re-Natura’. Les característiques de cadascun dels projectes estan especificades en els panells de la plaça de l’Ajuntament i en la web.

Malgrat que cada proposta té les seues particularitats, totes han tingut en compte una sèrie de premisses com mantindre l’esplanada per a realitzar les ‘mascletaes’ i l’espai reservat per a la ‘plantà’ de les Falles municipals, així com una sèrie de recomanacions sobre la jardineria, propostes d’il·luminació i uns paviments aptes que puguen ser utilitzats per la ciutadania.

Les propostes de millora que realitze la ciutadania es tindran en compte en els avantprojectes dels finalistes. Després de l’estudi del jurat de les diverses propostes per a la reurbanització de la plaça de l’Ajuntament de València i la direcció facultativa de les obres, es decidirà quina d’elles és la que recull els trets fonamentals per a convertir-se en el projecte guanyador. L’empresa triada tindrà un pressupost de 559.000 euros per a desenvolupar el treball, i els finalistes rebran una compensació.

Zona verda, mobilitat i aigua protagonitzen els projectes finalistes

Les cinc propostes han tingut molt en compte la jardineria, fins i tot una d’elles quadruplica la zona verda en la plaça i als carrers pròxims afectats per la remodelació. Sense anar més lluny, la jardineria compta amb un apartat específic en recomanacions, amb la finalitat d’informar sobre la importància d’ajustar la vegetació proposada als valors escènics i arquitectònics de la plaça i a la seua pròpia necessitat espacial. Així mateix, ha d’analitzar-se la vegetació existent, i justificar-se tant la seua permanència com el seu trasplantament.

Quant a la mobilitat, el pas d’autobusos s’ha de mantindre, la xarxa ciclista existent externa a la plaça s’ha d’especificar amb detall en el projecte, i les zones reservades a la conversió en zona de vianants han d’ampliar-se. L’aigua és un altre dels elements centrals i és present, per exemple, en aspectes com l’aprofitament de l’aigua de pluja, amb la presència de paviment drenants, làmines d’aigua o aigua nebulitzada en algunes zones.