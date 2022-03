L’Ajuntament aconsegueix que les Corregudes de Joies de Pinedo es declaren d’Interés Turístic Provincial

Les Corregudes de Joies de Pinedo han sigut declarades Festa d’Interés Turístic Provincial per part de la Generalitat. “Es tracta d’una iniciativa impulsada pel consistori de Joan Ribó de la que estem plenament satisfets, perquè es reconeix així una festa singular i històrica, aspecte que li donarà un gran impuls i ajudarà a la seua preservació com a part de la idiosincràsia de Pinedo”, ha dit la regidora de Pobles, Lucía Beamud.

“Açò es suma a la subvenció de 25.000 euros que ha atorgat la Regidoria de Pobles de València a esta festa, una ajuda que servirà per a reforçar les jornades en què es desenvolupa la Correguda de Joies i per a donar-los la condició d’esdeveniment important de la ciutat”. Entre altres iniciatives estarà la del foment de la festa per tota la ciutat, incloent-hi cartelleria.

A més, segons ha explicat la regidora, es treballa perquè des de Costes s’autoritze a acompanyar la celebració d’unes jornades d’exhibició eqüestre per complementar les carreres durant les jornades, ja siga amb els diferents tipus de doma, cavalls dels cossos de seguretat, etcètera.

Les Corregudes de Joies es celebren a la platja de Pinedo coincidint amb la Festa Grossa de la Verge del Roser. Al llarg de tres jornades, els cavalls més veloços de la comarca s’enfronten en duels singulars, de velocitat pura, muntats a pèl pels genets. Enguany, les Corregudes de Joies estan previstes del 2 al 4 d’agost i el dia previ podrà contemplar-se als participants en una versió particular del pàdoc d’un hipòdrom.

