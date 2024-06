Les dones compositores i intèrprets, protagonistes de la 4a edició de MusiQuart

Quart de Poblet acull del 18 al 23 de juny professionals de renom internacional en una edició dedicada a la veu humana

Quart de Poblet es converteix, un any més, en l’epicentre musical de la Comunitat Valenciana amb la celebració de la 4a edició del Festival Internacional de Música MusiQuart del 18 al 23 de juny. Aquesta nova edició gira al voltant de la veu i presta especial atenció a les dones compositores i intèrprets.

El programa, presentat en un acte per la regidora de cultura, Encarna Folgado, la direcció artística del festival, Plaerdemavida Ensemble compost per Paloma Chiner, Jorge Fanjul i Pablo García- Berlanga, contempla sis concerts de grans artistes, solistes i grups de cambra.

Aquest festival, organitzat per l’associació Bararisse amb la col·laboració de l’Ajuntament de Quart de Poblet i el suport de l’Institut Valencià de Cultura i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ha programat concerts de reconeguts artistes internacionals, però, a més, proposa diferents classes magistrals. Com a novetat, destaca el taller “El tremp de la teua veu” oferit per la soprano Paloma Chiner i obert a tot el públic que vulga participar.

Com en edicions anteriors, en la inauguració actuarà una selecció de guanyadors del IBLA Grand Prize, amb dos duos de piano a quatre mans (el duo neerlandés Scholtes & Janssesns i l’italià Duo Bravi-Scapicchi), el violinista Eduardo Paredes i la pianista

Lestari Scholtes, que ens delectaran amb obres de Debussy, Ravel, Chopin i Rimsky-Korsakov. Aquest primer concert serà el dimarts, 18 de juny, a les 20.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila.

El dimecres 19 de juny, també a les 20.00 hores en el Auditori, s’ha programat un monogràfic dedicat a la compositora mallorquina Matilde Escalas i Xamení. Un treball de recuperació d’aquestes meravelloses cançons romàntiques i xicotetes peces per a piano interpretades pel tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco, guanyadors del premi Enderrock al millor disc de clàssica 2023.

Un dia després, el dijous 20 de juny a les 20.00 en el Auditori, el grup amfitrió del festival Plaerdemavida Ensemble, oferirà un programa que recorre la història de la música a través de compositores universals, talentoses com Hildegarda von Bingen, Clara Schumann, Rebecca Clarke, Matilde Salvador o Isabel Latorre, que sovint han sigut silenciades. Per part seua, Isabel Latorre presentarà el seu projecte Endevina, un concert que recorrerà les diferents varietats de raïm amb les quals es realitza el vi i que el grup Eixa amb el seu multiinstrumentalitat i els seus ritmes i melodies mestissatge-pop, no deixarà el públic indiferent.

El divendres 21 de juny, a les 20.00 hores, concert de Eixa i a continuació en l’exterior del Auditori, actuació de JM Electric Violen. El violinista Jordi Mataix crearà una atmosfera única amb una experiència sonora innovadora en fusionar la música clàssica i electrònica contemporània.

El cap de setmana comptarà amb dos recitals lírics d’autèntic luxe, amb dos excel·lents cantants internacionals. El dissabte 22 de juny a les 20.00 hores, en el Auditori Vaig moldre de Vila, la soprano argentina Graciela Armendáriz, presentarà un recital en el qual recordarà i mostrarà el repertori que ha marcat la seua carrera, amb àries i cançons de Mozart, Donizetti, Verdi, Turina, Amadeo Vives o Fernández Caballero. Estarà acompanyada al piano pel pianista valencià Pablo García-Berlanga.

El diumenge 23 de juny a les 19.00 hores, també en el Auditori Vaig moldre de Vila, tancarà el festival el duo de Suïssa format per la mezzosoprano Véronique Valdès i la pianista Christiane Baume-Sanglard amb el programa Voix humaines, amb obres de Debussy, Nadia Boulanger, Berlioz i Poulenc i la seua meravellosa òpera per a una única veu La voix humaine.

Taller per a aprofundir en l’instrument de la veu



Per a aprofundir en l’instrument de la veu, el dissabte 22 de juny a les 10.30 hores en el CIN Riu Túria, la soprano quartera Paloma Chiner, realitzarà el taller “El temple de la teua veu”, obert a tota classe de públic que vulga conéixer un poc més el seu propi instrument vocal i analitzar totes les seues possibilitats.

Dins de les classes magistrals organitzades enguany per a l’alumnat de música de les diferents agrupacions musicals i conservatoris, destaquen aquelles oferides per la soprano Graciela Armendáriz, de cant, i per la compositora Isabel Latorre, d’eines tradicionals per a noves composicions. A més, s’ha programat una classe magistral conjunta de cant i repertori de cant de Paloma Chiner i Pablo García-Berlanga, i les classes magistrals amb Jorge David Fanjul, de violoncel i música de cambra. Estan programes els dies 18, 19 i 20 a la Casa de Cultura i el dia 21 en el Auditori.

Totes les activitats i concerts de MusiQuart són d’entrada gratuïta i oberts a tota la ciutadania.