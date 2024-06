Les dones pescadores del Palmar rebran la medalla de plata de València per la seua lluita històrica

L’Ajuntament de València proposarà les dones del Palmar per a rebre la medalla de plata de la ciutat el pròxim 9 d’octubre, amb motiu del 25 aniversari de la seua conquesta social.

Així ho ha anunciat l’alcaldessa de València, Maria José Catalá, durant la celebració del III Simposi per l’Albufera, organitzat pel diari Las Provincias.

El tercer fòrum de reflexió sobre el parc natural té com a objectiu impulsar un pacte per l’Albufera, al costat de persones expertes i institucions, que garantisca la pervivència del llac i el seu entorn.

L’alcaldessa de València ha assenyalat la voluntat de declarar l’Albufera com a Reserva de la Biosfera i ha repassat les mesures implementadas pel consistori, Així mateix, ha exigit al Govern central que complisca amb la dotació dels 20 hectòmetres cúbics del sistema Xúquer-Túria.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, també ha estat present al simposi, exigint unitat per posar en valor la importància de l’Albufera.

En aquest sentit, s’ha referit als plans d’ús i protecció, d’emergències o el del cabal ecològic del llac. Així mateix, ha posat en valor el parc natural com a exemple de patrimoni cultural, biodiversitat, oci i gastronomia però també futur i ocupació de la gent que viu del llac.

Durant la seua intervenció, el president de la Generalitat ha agraït al diari Las Provincias la seua visió per proposar el gran pacte per l’Albufera, destacant el suport dels expresidents, autoritats, entitats, científics, investigadors i representants de l’administració presents al III Simposi per aportar solucions i compromisos per l’Albufera.