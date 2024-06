Ja està tot preparat perquè hui dijous 20 de juny, a partir de les 17.00 hores, la Piscina d’Estiu de Burjassot aculla la gran festa de final de curs de les Escoles Esportives Municipals.

Les xiquetes i els xiquets que durant el curs 2023/2024 han practicat el seu esport favorit a un preu reduït, gràcies al programa esportiu de l’Ajuntament de Burjassot, gaudiran d’una gran vesprada festiva.

Vesprada en la qual, gràcies a la Regidoria d’Esports, dirigida per Juan Gabriel Sánchez, els menuts participants també degustaran un saludable berenar, a partir de les 18.00 hores.

L’entrada a la piscina haurà de realitzar-se per la porta de la pista de futbol sala 1, dins del poliesportiu i, en el moment d’entrar, es repartiran els tiquets per a poder retirar el berenar a partir de les sis, com s’ha assenyalat, en els punts habilitats en la piscina.

Des de la Regidoria d’Esports i tot l’equip de les Escoles Esportives Municipals esperen que totes les persones que acudisquen a esta divertida vesprada la gaudisquen i donen per iniciades les seues vacacions estivals.