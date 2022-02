Les Escoles Infantils Municipals reben material logopèdic per a l’estimulació del llenguatge

Al llarg del curs 2021-2022, les Escoles Infantils Municipals de Burjassot, Llumenetes I (613 Habitatges) i Llumenetes II (Isabel la Catòlica), i també l’Escola Infantil Pública Caputxeta Roja, estan desenvolupant un programa d’estimulació del llenguatge amb tots els seus xicotets alumnes i alumnes matriculats. Per a continuar amb les línies de treball d’aquest programa, l’Ajuntament de Burjassot a través de la Regidoria d’Educació dirigida per Manuela Carrero i el Gabinet Psicopedagògic Municipal, ha adquirit recentment diferents lots de material logopèdic que, recentment, s’ha distribuït en els tres centres d’infància.

Els articles que s’han adquirit estan pensats per a treballar els prerequisits bàsics del llenguatge i estimular així el llenguatge dels xicotets, sobretot a través d’activitats lúdiques i respectant al mateix temps les mesures sanitàries de protecció enfront de la COVID-19. Conseqüència d’aquesta situació de pandèmia és l’ús continuat de les màscares per part del personal docent. Però la realitat és que el seu ús impedeix que els xiquets i xiquetes reben un correcte patró logopèdic de les persones adultes que tenen de referència de referència, en aquest cas les seues mestres, cosa que incrementa encara més les dificultats que troba l’alumnat per a poder comunicar-se amb facilitat.

Per tot això, el Gabinet Psicopedagògic Municipal incideix en la necessitat de la posada en marxa d’iniciatives com la d’aquest programa d’estimulació del llenguatge amb la conseqüent inversió de material logopèdic que s’acaba de realitzar.

