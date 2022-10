La iniciativa de Caixa Popular juntament amb altres institucions, com l’Ajuntament de Mislata, pretén llançar missatges d’apoderament de la dona i sororitat

Mislata acull l’exposició itinerant ‘Valencianes per la igualtat’, formada per sis grans escultures que contenen missatges per la igualtat de gènere. La mostra, que ha sigut organitzada per la regidoria de Polítiques d’Igualtat, estarà situada al carrer Miguel Hernández fins al pròxim 3 de novembre. La iniciativa forma part del projecte Caixa Popular Dona que pretén llançar missatges de empoderament i sororitat.

A la inauguració ha acudit l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña, i el director de l’oficina de Caixa Popular a Mislata, Jesús Sahuquillo. Bielsa ha afirmat que “els espais públics s’han de construir amb una perspectiva de gènere i això li dona visibilitat, i a més reforça les polítiques públiques en matèria d’igualtat que està realitzant l’Ajuntament des de fa anys”.

La iniciativa ‘Valencianes per la igualtat’ consisteix en sis escultures amb forma de fallera i colors cridaners, realitzades per l’artista fallera valenciana Pilar Luna, amb una altura de dos metres i entre 100 i 150 quilos de pes. L’exposició ja ha visitat diferents localitats valencianes com Gandia, Dénia i València.