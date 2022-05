July Roselló renova càrrec al capdavant de l’entitat que comptarà, un any més, amb una representació de les comissions falleres d’Alaquàs

Ahir de vesprada el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alaquàs va acollir la primera Assemblea de Presidents i Presidentes de les comissions falleres del municipi per a les properes Falles

Una cita que va estar presidida pel President Nat de la Junta Local Fallera i Alcalde d’Alaquàs Toni Saura, així com pel Regidor de Falles Álex Ramos i la Presidenta Executiva de l’entitat July Roselló.

En l’assemblea es va acomiadar a les presidències de les falles del passat cicle faller i es va donar la benvinguda i l’enhorabona a les noves persones que estaran al front de cadascuna de les comissions falleres del municipi.

Seguidament, July Roselló va ser reelegida per unanimitat Presidenta de Junta Local Fallera d’Alaquàs i va aprofitar per a donar les gràcies i fer una crida a les falles per animar a les falleres i fallers del poble a formar part d’aquesta Junta Local per a treballar i engrandir així les Falles d’Alaquàs.

El President Nat Toni Saura va celebrar aquesta decisió conjunta i va donar l’enhorabona a tots i a totes per començar aquest nou exercici amb ganes i il•lusió.

Per últim, es va obrir el termini per presentar candidatures a Fallera Major Infantil d’Alaquàs, Fallera Major d’Alaquàs i Corts d’Honor, per a les Falles 2023 que estarà obert fins al proper dilluns dia 23 de maig a les 00 h.

Les candidatures es faran a través de la comissió a la qual pertanga la candidata, presentant la sol•licitud davant la Junta Local Fallera.

