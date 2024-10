Les Falles d’Alzira es bolquen amb les persones afectades per la DANA

La Falla Plaça Germanies ha organitzat una recollida solidària urgent per als veïns i veïnes d’Algemesí i Guadassuar afectats per la DANA.

Al llarg de la vesprada, el casal s’ha habilitat com a punt de recollida d’aigua embotellada, bolquers, tovalloles humides, llet, menjar per a bebés, roba i menjar en conserva o no perible.

Des de la comissió, es valorarà obrir el casal més dies segons necessitats.

La Falla Ausiàs March d’Alzira també ha estat recollint aliments bàsics, productes de neteja, productes per a bebés i llançols, mantes i sacs de dormir per al veïnat d’Algemesí. Les persones que vulguen col·laborar encara tenen una oportunitat divendres 1 de novembre de 17 a 20 hores i dissabte 2 de novembre de 10 a 13 hores.