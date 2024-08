La Unió de Consumidors revela que l’adquisició de llibres és la despesa més alta en la tornada a l’escola, amb un cost mitjà de 175 a 1.000 euros per família.

Les famílies valencianes destinen entre 45 i 120 euros al material escolar i entre 100 i 400 euros a l’uniforme o roba per iniciar el curs.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat una enquesta per conéixer el cost de la tornada a l’escola i els hàbits de les famílies. Del sondeig s’extrau que la partida més elevada i imprescindible per a iniciar el curs és l’adquisició de llibres.

El material escolar suma entre 45 i 120 euros més, per la qual cosa moltes famílies reutilitzen part del material d’anys anteriors, ja que pot suposar un estalvi del 20%. No obstant, la Unió de Consumidors destaca que la majoria de famílies que disposen del llistat del material, ja l’han adquirit, de manera que han pogut comparar preus i escalonar la despesa.

Una altra de les partides habituals és l’adquisició de l’uniforme o roba necessària per a iniciar el nou curs. La despesa d’uniforme oscil·la entre 100 € i 400 € depenent de les peces que es necessiten renovar. En els centres on no es requereix uniforme, les famílies també compren roba coincidint amb l’inici del curs, especialment roba i calçat esportiu. De mitjana, les famílies destinen a aquesta partida 130€.

Altres despeses que solen afrontar-se al setembre són les quotes de l’AMPA, servei de menjador, transport i quotes escolars. També matrícula i mensualitat en el cas dels centres privats. Pel que fa a les extraescolars, les famílies destinen vora 95 €, majoritàriament en idiomes, esport i música.

En definitiva, per a iniciar el curs escolar, les famílies valencianes destinaran des de 175 € fins a 1.000 € depenent del tipus de centre en què estiga escolaritzat l’alumne, ja siga públic, concertat o privat. Una despesa que pot alleugerir-se, segons la Unió de Consumidors, amb un consum més sostenible, la reutilització de material i/o roba i l’adhesió a la xarxa llibre de la Generalitat Valenciana.