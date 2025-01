Les festes de Sant Sebastià inunden els carrers de Polinyà de Xúquer de tradició, música i cultura

Polinyà de Xúquer ha celebrat el dia del seu patró amb gran alegria i devoció.

A les 20 hores, la processó de Sant Sebastià va recórrer els carrers de la localitat amb punt de partida en l’Església del Sant Sopar.

Fins allí va tornar el patró, acompanyat de veïns i veïnes, autoritats i representants de les festes, per tornar a entrar a la parròquia mentre un castell de focs artificials il·luminava el cel.

El conegut com a Dia de la Fira, dia central de les Festes Patronals, va començar amb la despertà a càrrec de la colla ‘El Porrat’ i les salves, seguides de la inauguració de la fira del porrat i el passacarrer de La Unió Polinyanense. A les 12 h, la jornada començà amb la missa solemne en honor a Sant Sebastià, cantada en valencià pel tenor Matheus Pompeu i seguida per la mostra de balls tradicionals a càrrec de l’Escola de Danses de la Ribera. Per acabar el matí, traca correguda i picaeta popular.

Durant el cap de setmana, les activitats culturals han servit d’avantsala per al dia de festa gran, com el tradicional Sopar de la Fira i posterior Ball de la Fira, animat per l’orquestra Four Moons, i la representació teatral de l’obra Nit al camerino a càrrec de la companyia Polinyam Teatre.

La processó de Sant Sebastià és també un moment molt emotiu per a les regines de les Festes d’Agost 2024, que acaben ja el seu regnat.

Les festes conclouran dijous 25 de gener amb el Trofeu Sant Sebastià de Pilota al Raspall, a les deu del matí, i el musical a capella ‘Sobrepassades’ de la mà de la companyia Triapasson, a les set de la vesprada al Centre Cultural Ausiàs March.