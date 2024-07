Els punts estaran instal·lats els dies 19 i 26 de juliol a la porta de l’edifici Metre en l’Avinguda al Vedat, 103, de 18.30 a 20:30h. I el dia 27 de juliol, coincidint amb la revetla que organitza la Federació de Moros i Cristians s’instal·larà, un altre punt, a la porta de la Casa de la Cultura (Plaça Major), de 23.00 a 01.00 hores.

Com a novetat enguany, l’Ajuntament ha fet partícips de la campanya a la Federació de Moros i Cristians, amb diferents activitats i iniciatives.

Dins del marc de la gran activitat dissenyada per a estes festes patronals pels barris de la ciutat, l’Ajuntament a través de la Casa de la Dona instal·larà, de nou, Punts Violeta. Es tracta d’una campanya de sensibilització i prevenció per la igualtat de les dones contra l’assetjament i les agressions sexistes i la LGTBIQ+fòbia en la celebració de festes i en els espais de diversió.

“L’objectiu és previndre i sensibilitzar contra la violència sexual en espais d’oci i diversió, seguint amb la política de tolerància zero a la violència contra les dones, un ferm compromís del nostre equip de govern”, explica la regidora Amparo Chust, regidora d’Igualtat i Dona.

Els Punts Violeta, en esta ocasió, estaran instal·lats els dies 19 i 26 de juliol a la porta de l’edifici Metre de l’Avinguda al Vedat, 103, de 18.30 a 20.30 hores. Com a ampliació, enguany i amb motiu de la revetla organitzada per la Federació de Moros i Cristians, s’instal·larà el 27 de juliol, un nou punt a la Porta de la Casa de la Cultura, de 23.00 a 01.00 hores.

Este últim espai a més de sensibilitzar i previndre, actuarà com a punt segur, que comptarà amb la presència d’un agent de la Policia Local. Hem de recordar que ja es van instal·lar Punts Violeta en la celebració de les passades falles i per primera vegada en el Mig Any de gener.

Els Punts Violeta estaran dinamitzats per personal especialitzat i qualificat, que atendran qualsevol possible incidència, facilitaran informació sobre com detectar i actuar davant un assetjament o agressió sexista així, com a repartiment de marxandatge específic relacionat com a fullets informatius, polseres, quaderns, ventalls, xiulets d’alarma, calcomanies o tatuatges temporals, llibretes de Casa de la Dona, activitat de creació de xapes, dinàmiques de Fotoreclam, entre un altre material relacionat.

A més de l’indicat, la web municipal comptarà amb un punt violeta digital d’accés universal les 24 hores del dia, amb informació especialitzada sobre la temàtica.

COL·LABORACIÓ AMB FEDERACIÓ MOROS I CRISTIANS

Des de la regidoria de la Dona han volgut fer partícips de la campanya “Festes Lliures de Sexisme”, a les comparses i filaes de la Federació de Moros i Cristians, com es va realitzar anteriorment amb les comissions falleres.

Dins d’este projecte, se celebrarà un taller de formació i informació, el 17 de juliol a les 19 hores a casa de la Dona, que estarà oberta a tots els components de les comparses i filaes que desitgen rebre informació sobre què és una agressió sexista, com detectar-la i com actuar.

Així mateix, també hem proposat als col·lectius pertanyents a la Federació, la col·locació de cartells a les portes dels seus locals festers amb el missatge “ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIA SEXISTA. Telèfon 900 22 00 22 (Centre de crisi 24 hores per a dons víctimes de violència sexual), mostrant així el compromís efectiu i real de la Festa dels Moros i Cristians amb la violència sexista.

La Regidora d’Igualtat i Dona, Amparo Chust, ha afirmat que “des de l’equip de govern de Torrent estem compromesos amb la sensibilització i prevenció de la violència sexual contra les dones i la LGTBIQ+fòbia, per això és important que s’instal·len Punts Violeta en estos dies de massificació i festa als carrers, perquè prenguem consciència i tots estiguem informats. Un compromís que reforcem en les nostres benvolgudes festes per a compartir-les i gaudir-les amb educació, responsabilitat i respecte”.