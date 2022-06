L’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, ha signat un préstec de 3 milions d’euros per a posar en marxa el que ha considerat “el procés d’inversions més ambiciós de la historia de Foios”

Foios durà a terme durant 2022, en paraules del seu alcalde, Sergi Ruiz “el procés d’inversions més ambiciós de la història del municipi” ja que arribarà als 4,5 milions d’euros. Per a fer-ho possible, l’alcalde de la localitat ha signat, aquest dimecres, el préstec per valor de tres milions d’euros previst al pressupost d’enguany, amb el qual es posaran en marxa les diferents inversions.

El consistori destinarà 1.200.000 € a la construcció del nou Ajuntament, el pressupost del qual ascendeix a 2.235.000 €. La resta fins a arribar a aquesta xifra es cobreix amb 2 plans d’inversió de la Diputació de València, 2020-2021 i 2022-2023.

L’alcalde, Sergi Ruiz, ha destacat que aquest és un dels projectes més il·lusionants de la història recent de Foios, que va començar el 15 d’octubre del 2018 quan es va adquirir l’immoble contigu a l’Ajuntament per import de 170.000 euros pensant ja en la seua ampliació. Aquesta inversió permetrà a l’Ajuntament seguir situat a la plaça del Poble i albergar els serveis i departaments actuals però en millors condicions.

Unes altres de les inversions també de gran importància per al municipi són la compra de la Casa dels Artillers, per valor de 800.000 €; completar la ronda de circumval·lació al Camí de la Creu i a Regne de València, amb una inversió municipal de 500.000 €.

Així mateix, les inversions preveuen 300.000 € per a cobrir el pàrquing del Sector Sud. En aquest punt, Ruiz ha explicat que “la idea no és cobrir tota la superfície, sinó només una part, que permeta la celebració de qualsevol activitat per a un nombre important de persones. Fins ara, Foios no ha comptat amb una infraestructura capaç d’albergar activitats quan hi ha previsió de mal temps, i aquesta coberta oferirà aquesta possibilitat sense impedir que el pàrquing continue tenint els usos actuals”.

Finalment, es destinaran uns altres 550.000 € en xicotetes inversions, com ara asfaltat, parcs infantils, jardins, poliesportiu i piscina, eficiència energètica, etc. que milloraran el municipi i la qualitat de vida dels veïns i veïnes.