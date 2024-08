Benimodo acull una jornada destacada de pilota valenciana amb la incorporació de partides femenines i la celebració de joves talents.

La tradició de la pilota valenciana reforça la identitat local i fomenta la passió per l’esport a Benimodo.

La localitat de Benimodo ha estat l’escenari d’una jornada gran de pilota valenciana. El poliesportiu del poble es va omplir per disfrutar de esta tradicional festa, que servix com a pròleg de les festes patronals.

Els espectadors van tenir l’oportunitat de gaudir d’un esport profundament arrelat a Benimodo i a la comarca, i que de cada vegada té més seguidors dins i fora de les pistes.

Tall de veu: Paco Teruel, alcalde de Benimodo

Com a novetat, este any els espectadors tingueren la oportunitat de gaudir d’una partida de pilota femenina, que va aconseguir deixar bocabadats a tots els assistents.

Tall de veu: Paco Teruel, alcalde de Benimodo

La jornada també va servir per a constatar l’existència de xicotets pilotaris i públic molt jove a qui entusiasma aquesta modalitat esportiva, assegurant així un futur prometedor per a la pilota valenciana a la regió.

Gemma i Álex, joves pilotaris i participants, ens conten com han viscut ells la jornada.

Tall de veu: Gemma artínez, jugadora de pilota

Tall de veu: Alex Miquel, jugador de pilota valenciana

L’Alcalde de Benimodo s’ha mostrat molt satisfet per la bona resposta del públic a la promoció que fa el consistori d’aquest esport tradicional. La implicació i la passió per la pilota valenciana no només es reflecteix en els jugadors i aficionats adults, sinó que també ha captivat a les noves generacions.

Tall de veu: Paco Teruel, alcalde de Benimodo

L’esdeveniment ha estat una mostra més de la vitalitat de la pilota valenciana, no només com a esport, sinó també com a part integral de la cultura i la identitat de la Comunitat. A través de la seua promoció i suport, Benimodo contribueix a mantenir viva aquesta tradició i a fomentar l’interès en una pràctica que uneix generacions i fortaleix els lligams comunitaris.