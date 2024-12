Les llums de Nadal ja il·luminen els carrers d’Alzira

El carrer Major Santa Caterina d’Alzira ha acollit una encesa de llums plena d’il·lusió, música i color dirigida, sobretot, als més menuts.

L’actuació del cor de l’Alborxí ha inaugurat una vetlada on els xiquets i xiquetes han sigut els protagonistes.

Després, un compte enrere ha marcat el moment més màgic: els focs artificials i les llums han il·luminat Alzira. La festa continua per als més joves amb l’espectacle de Tallarina On Tour ajornat en Halloween. Des del consistori, han volgut retre homenatge a les persones afectades per la DANA i han llançat un missatge de solidaritat i esperança.