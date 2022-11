Paella, parxís i una rifa amb les donacions dels comerços del poble van aconseguir que l’esdeveniment fora un èxit i es vaja a repetir tots els anys

L’Associació de Mestresses de casa Tyrius de Quart de Poblet ha recaptat quasi 2.000 euros que han donat íntegrament a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC).

Tyrius ha organitzat un esdeveniment en el qual s’han bolcat els comerços del poble, així com les mestresses de casa associades. Durant tot el matí es va organitzar una competició de parxís a la qual va seguir una paella per a més de 120 persones cuinada en la pròpia seu de Tyrius per José Zafra, Pablo Linares, Eduardo Gómez i Alfredo Quijal. Les ensalades van ser donades per una de les verduleries de Quart de Poblet i les postres, unes coques típiques locals, pel servei d’àpats A la seua Casa de Juan i Luisa.

Com a colofó a aquesta jornada solidària es van rifar els regals aportats pels comerciants quarteros: des d’un pernil a un centre de flors o lots preparats per farmàcies.



L’Associació Tyrius de Quart de Poblet sempre col·labora i organitza activitats solidàries. No obstant això, la recaptació obtinguda amb aquest esdeveniment ha superat, fins i tot, la quantitat obtinguda amb el tradicional acapte que es realitza, igual que en la resta d’Espanya, el mes de maig.



A causa d’aquest èxit, la presidenta de l’Associació de Mestresses de casa Tyrius de Quart de Poblet, María Rubia, ha anunciat que aquest dia de convivència solidària es repetirà tots els anys a partir d’ara. Rossa ha volgut agrair a tots els comerços i associades la seua col·laboració. A més, ha tingut un esment especial a tota la Junta de l’Associació i a la seua tresorera , María Jesús Vanacloig, ja que “sense elles, no s’haguera aconseguit realitzar aquesta activitat ni aconseguir una quantitat tan significativa.”



L’alcaldessa, Carmen Martínez, va obrir l’acte i va agrair la generositat i el treball realitzat per les Mestresses de casa Tyrius de Quart de Poblet així com els veïns i veïnes del municipi i els seus comerços.

Carmen Martínez va estar acompanyada per la regidora de Cultura, Cristina Mora i per la de consum, Victoria García.



Els comerços que van col·laborar amb regals i donacions van ser: Farmàcia María Gómez, Vanesa, El Casino, Perruqueria unisex Inadina, Restaurant El Portolito, Farmàcia Primer de Maig, Olis L’Olivera, Arròs La Tartana, Merceria Aigua Dolça, Estètica Ofelia, Llibreria Conta’m un Conte, Loteria San Onofre, Regals MAPI, La Ganga, Pigment, Carnisseria Amparo, Loteria La fada, Estètica Ombra ací ombra allà, Llibreria Llum de Lluna, Floristeria Trafalgar “Pili”, Perruqueria Eva Navarro, Òptica Duane, Icro P. C. Quart, Empresa Valenzza Baños i Germanor de la Flagel·lació de Manises.