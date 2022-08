Les oficines de resposta integral a l’emergència obrin hui les seues portes a Begís i Vall d’Ebo per a atendre els afectats pels incendis forestals

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública crea els dos punts d’atenció per a agilitar les ajudes als municipis afectats pels focs a Begís, la Vall d’Ebo, Les Useres, Petrer, Olocau i Calles.

Les dues oficines de resposta integral a l’emergència creades per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública obrin hui les seues portes per a començar a rebre i tramitar les peticions d’ajudes dels municipis afectats en els incendis forestals de Begís, Vall d’Ebo, Les Useres, Petrer, Olocau i Calles. Les oficines estan situades a Begís i Vall d’Ebo.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la volta a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades per l’incendi forestal a la qual es refereix aquest acord.

Les sol·licituds presentades per part de la corporació local seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la seua posterior aprovació pel Consell. A més, l’execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d’inversió directa o pel procediment de concessió directa.

S’estableix un termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè la corporació local dels municipis afectats puga presentar les estimacions de danys d’infraestructures i béns públics i dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals.

També posaran presentar els possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d’assegurances; així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’haja hagut d’efectuar a conseqüència de l’incendi forestal, incloent-hi la documentació corresponent.

Els municipis afectats per l’incendi forestal de Begís han sigut Altura, Barraques, Begís, Xèrica, Sacanyet, Teresa, Toràs, el Toro i Viver. a la província de Castelló, i les Alcubles i Andilla en la de València.

Quant a l’incendi forestal de la Vall d’Ebo, han resultat damnificats els termes municipals de la Vall d’Alcalà, L’Atzúbia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Plans, Tollos, Tormos, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar.

Pel que respecta a l’incendi forestal de Les Useres, han patit danys els termes municipals de Costur, Figueroles, Llucena i Les Useres. Finalment, s’inclouen també en l’acord les estimacions pels incendis a Petrer, Olocau i Calles.