Aquests distintius reconeixen l’excel·lència en seguretat, equipaments, neteja, serveis, conservació i gestió

Les platges de Cullera segueixen al capdavant de la qualitat i sostenibilitat.

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) ha atorgat en el VII Congrés Internacional de Qualitat i Sostenibilitat Turística les Banderes Q de Qualitat i S de Sostenibilitat a les platges de Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos, Cap Blanc, Escollera i Marenyet-l’Illa.

El regidor de Platges, Salva Tortajada, ha assistit a aquest col·loqui celebrat a Jerez de la Frontera, on ha arreplegat les certificacions «que ens situen en el més alt com un model a seguir en qualitat turística», ha assegurat. A més, l’edil ha indicat que es necessari «continuar avançant i millorant les condicions dels nostres tresors naturals per a oferir sempre el millor als nostres ciutadans i turistes», ha conclòs.

Màxim reconeixement de qualitat

Amb aquests distintius, es confirma l’excel·lent nivell en neteja, seguretat, equipaments i altres serveis essencials com la conservació de la platja; manteniment i gestió de les instal·lacions.

Aquesta certificació s’ha atorgat a les platges de Cullera després d’haver superat una exhaustiva auditoria que acredita el compliment de la norma de qualitat internacional UNE-ISO 13009, consensuada a nivell internacional per més de 90 països per a garantir la màxima qualitat en la prestació dels seus serveis.

Recentment la ciutat de Cullera ha sigut guardonada per el bon treball que realitza tot l’any en les seues huit platges. Primerament revalidant les huit Banderes Blaves que atorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) per la qualitat i serveis de les platges, i per la sostenibilitat ambiental de les seues aigües i arenals. Posteriorment van ser huit les Banderes Qualitur de la Comunitat Valenciana que va rebre Cullera.

Amb els distintius aconseguits, impulsats per diferents entitats i institucions, Cullera es consolida com un aparador turístic líder a Espanya que reforça l’excel·lència dels serveis que presta als banyistes, així com dels esforços tant dels organismes públics com de la ciutadania per complir criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, educació ambiental, neteja i seguretat.