Les pluges deixen més de 100 litres a algunes localitats de La Ribera

La DANA que està sacsejant el litoral mediterrani manté en alerta groga tres comunitats autònomes de l’extrem oriental.

Entre elles, la Comunitat Valenciana, que hui també s’ha trobat sota avís per tempestes, granís menut i nevades.

A la comarca de la Ribera, els registres d’Avamet destaquen per la seua intensitat. A Alzira, en l’estació de la Casella, s’han recollit ja 103 litres per metre quadrat al llarg del dia. També s’han registrat més de 100 litres a la Barraca d’Aigües Vives i 83 a l’Hort de Soriano, a Carcaixent.

A més, l’AEMET ha activat l’alerta groga per temporal marítim al litoral valencià, així com al de Catalunya i les Balears. Es preveuen vents de fins a 60 quilòmetres per hora i onades que poden arribar als 4 metres d’altura.

Una situació que manté en alerta els serveis d’emergències i que podria complicar-se en les pròximes hores.