Les poblatanes i poblatans han elegit “Millorar la il·luminació de la localitat” com a projecte guanyador per a la VI Edició de pressupostos participatius

En maig de 2022, es va iniciar la VI Edició de DECIDIM LA POBLA, projecte ja consolidat entre el nostre veïnat ja que tenen l’ocasió de ser partícips en que invertir una part del pressupost.

En aquesta edició, es van presentar un total de 58 propostes sobre accions que consideren que es deuen dur a terme a la localitat i finalment, després de l’avaluació tècnica, 28 propostes de les 58 inicials, han passat a la fase de votació, eixint com a guanyadora la titulada com “Millora de la il·luminació del poble” per un valor de 26.700€. En segon lloc, ha estat la proposta “Millorar els carrers del poble que estan fets malbé (clots…) però no enquitranant-los sinó fer-los amb ciment o formigó” per una quantia de 50.000€. Com que per al procés DECIDIM LA POBLA, es compta amb un pressupost total de 50.000€, al 2023 veurem executades la primera proposta i la segona fins arribar a la quantia total de 50.000€.

“L’actual govern sempre ha cregut en la necessitat de fer participar a la ciutadania en decidir quin és el poble en el que volen viure i en que volen invertir els seus impostos” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues.

“ Des de 2017 l’equip de govern ha apostat pels pressupostos participatius i la ciutadania local ha respost favorablement participant de forma activa en la presentació de propostes i en la votació de les mateixes. Des de l’inici del DECIDIM hem anat canviant normativa, ampliant possibilitats i en definitiva millorant i així esperem seguir fent-ho ja que DECIDIM LA POBLA ha vingut per a quedar-se. Podem avançar que al pressupost del 2023 tornarem a comptar amb una partida de 50.000€ per tornar a fer realitat aquest projecte.” afirma Garrigues.