Les tempestes i fortes pluges donen la benvinguda al mes de juliol

El mes de juliol s’ha iniciat amb la declaració d’alerta taronja en el nord-est de la província de València. Amb fortes pluges en la franja mediterrània.

En total, l’avís taronja ha estat actiu en totes les comarques de Castelló i en diverses de la mitat nord de València.

L’avís groc s’ha estés a altres 17, entre elles totes les de València, des de la plana de Requena-Utiel a l’Horta, La Ribera o la Costera. Les del litoral nord d’Alacant, com La Marina Alta.

Estes alertes decretades per Aemet han deixat nombroses incidències a València i la seua àrea metropolitana.

Els bombers del parc de Sagunt han participat en el rescat d’una dona i les seues dos filles que havien quedat atrapades en el seu vehicle en una carretera de Puçol a conseqüència de les intenses pluges.

A Alboraia, les precipitacions han negat el túnel del Camí Farinós. Que transcorre entre el municipi i València. Per la qual cosa agents de la Polícía Local de València han procedit al tall de l’accés al túnel a conseqüència de les inundacions. El esta mateixa localitat un llamp ha origiriginat un incendi en una antiga Alqueria. Les flames han devorat en un parell de minuts gran part de l’estructura, però no hi ha hagut que lamentar ferits

Les incidències de l’alerta també s’ha notat a Silla, on han tancat la piscina municipal. S’ha coordinat un protocol a seguir amb els tècnics municipals implicats. La Policia Local i totes les brigades del consistori.

Per part seua, a Albal, l’ajuntament ha procedit a tancar els parcs i jardins del municipi i a restringir la circulació rodada pels túnels i barrancs.

Les pluges torrencials registrades a València a conseqüència del pas de la *DANA han negat durant hores l’hall de l’Estació del Nord de València. Els tècnics d’Adif han estat tot el matí examinat els punts d’entrada d’aigua a l’interior de la terminal, on ja s’havia començat a desmuntar per a les seues substitució partixes de la coberta de fibrociment.