L’activitat està organitzada des de la Regidoria de Devesa-Albufera que fleta, sota inscripció prèvia, autobusos llançadora fins a l’embarcador de la Gola de Pujol per gaudir del capvespre

A tres dies de la inauguració de l’esdeveniment, la iniciativa pionera, totalment debades, ha penjat el cartell de ‘complet’ en temps rècord

Esta activitat pionera ha despertat un gran interés entre els ciutadans i turistes que volen gaudir d’una experiència única en un dels paratges més emblemètics de la Comunitat Valenciana

El regidor de Devesa-Albufera, José Gosálbez, destaca que “les xifres demostren l’interés que desperta el nostre patrimoni natural i la importància de promoure activitats que permeten coonéixer i gaudir de Devesa-Albufera d’una manera diferent i didàctica”

Fa només uns dies, la Regidoria de Devesa-Albufera anunciava que les visites per a vore vesprejar en l’Albufera s’incorporaven per primera vegada a la Gran Fira de València de 2024. Dos dies després la iniciativa pionera i gratuïta que inclou autobusos llançadora fins a l’embarcador de la Gola de Pujol per a gaudir del capvespre, ja ha penjat el cartell de complet.

José Gosálbez, regidor de Devesa-Albufera, ha explicat que “són 240 les places que hem tret per a no perjudicar el medi ambient en la zona. Els primers inscrits ja han pogut gaudir d’esta experiència pionera que ha vingut per a quedar-se perquè els ciutadans han superat totes les expectatives amb l’acollida que li han donat a esta iniciativa. Han sigut 3.737 les persones apuntades, s’ha multiplicat per 16 el nombre de places oferides el que demostra que la iniciativa ha sigut un gran èxit”.

Les places gratuïtes per a gaudir del capvespre en l’Albufera s’han esgotat en temps rècord. Esta activitat pionera en la programació ha despertat un gran interés entre els ciutadans i turistes que volen gaudir d’una experiència única en un dels paratges més emblemàtics de la ciutat i de la Comunitat Valenciana.

“Estem molt contents de vore la gran resposta que ha tingut la proposta de vore el capvespre en l’Albufera. Això demostra l’interés que desperta el nostre patrimoni natural i la importància de promoure activitats que permeten els visitants conéixer i gaudir de Devesa-Albufera d’una manera diferent i didàctica”, ha destacat el regidor José Gosálbez.

Igualment, l’edil ha destacat la “ferma aposta duta a terme des de la Delegació de Devesa-Albufera perquè el llac natural se sume com una oferta més d’oci de la Gran Fira de València. Alguna cosa que fins ara no s’havia plantejat, un fet històric i una gran idea que els ciutadans agrairan”.

L’activitat s’ha iniciat este dilluns 1 de juliol, i es durà a terme dilluns, dimarts i dimecres durant quatre setmanes de juliol, és a dir, els dies 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juliol de 2024, dins de la programació de la Gran Fira de València.

Es busca oferir una experiència educativa i recreativa dirigida a tota mena de públic de forma totalment gratuïta que inclou un servici de transport, educació ambiental i passejos amb barca, tot això adaptat a persones amb mobilitat reduïda (PMR).

L’activitat engloba un conjunt d’activitats sota el focus educatiu i sensorial que s’enceta amb el desplaçament en minibús des de València fins a l’Embarcador de la Gola de Pujol. Durant el trajecte, un educador ambiental oferix informació detallada sobre el Parc Natural de l’Albufera.

Ja en l’embarcador, els participants gaudeixen d’un itinerari ambiental guiat per la Devesa, on s’expliquen els valors naturals, la flora i fauna de l’entorn. L’experiència culmina amb un passeig amb barca per a gaudir de la posta de sol, abans de tornar a València.

“Este és només el començament d’una sèrie d’iniciatives que tenim previstes per a integrar més activament este espai en la vida cultural i recreativa de València. Tenim un enclavament mediambiental de gran importància, no només hem de protegir-lo sinó també ajudar a valorar-lo”, ha emfatitzat el regidor.

“L’Albufera ens ofereix un espectacle únic cada dia, i són centenars els veïns i turistes que s’acosten a gaudir-lo. Posem en valor este paratge natural i prenguem consciència de la importància de preservar-lo perquè generacions futures es continuen meravellant amb ell”, ha recordat Gosálbez.