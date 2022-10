El creixement és una conseqüència de les accions que s’han portat a terme des de la regidoria d’Esports per a donar visibilitat i promoure l’esport tradicional valencià

En setembre de 2018, l’Ajuntament de Foios acordava amb el Club de Pilota la municipalització de l’Escola de Pilota. Des de llavors, la Regidoria d’Esports ha dirigit les accions de l’Escola i ha portat a terme iniciatives per a promoure i fer visible un esport tan nostre, com és la galotxa. “En el curs 2018/2019, l’Escola comptava amb 17 alumnes. No obstant això, la pandèmia va frenar en sec la seua projecció i, en 2021, tan sols teníem 7 alumnes inscrits”, explica la regidora d’Esports, Mari Carmen Cabo.

Un escenari que, en tan sols un any, ha canviat significativament, ja que s’ha passat de 7 a 25 alumnes inscrits hui dia. “Des de la Regidoria s’han fet molts esforços per superar aquests dos anys de pandèmia i l’estima amb la qual s’ha tractat l’Escola de Pilota està donant els seus fruits. Estic molt contenta que s’haja produït aquest augment en el nombre d’alumnes que, a més, ens ha obligat a reforçar les hores del monitor per a poder atendre la demanda actual”.

Cal recordar que des de l’Ajuntament de Foios no només s’han dut a terme accions als centres educatius, amb jugadors reconeguts en el món de la pilota, com Puchol II; sinó que, a més, amb la col·laboració del Club de Pilota, s’han organitzat partides al carrer Major, tant de professionals, com entre l’alumnat de les escoles de pilota de la comarca, amb l’objectiu de continuar fomentant l’esport valencià per excel·lència.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, s’ha felicitat per aquest “ressorgir de l’Escola de Pilota, hui municipal”, i ha assegurat que “des de l’ajuntament, en col·laboració amb el Club de Pilota, continuarem apostant i invertint recursos per a la seua promoció i garantir, així, el relleu generacional dels bons jugadors i el nivell que des de sempre ha tingut Foios en el món de la pilota”.

Tot l’alumnat de l’Escola de Pilota de Foios està federat per a poder competir.