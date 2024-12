L’escriptor Vicent Sanhermelando guanya el III Premi de Narrativa Juvenil “Ciutat de Picassent”

L’escriptor d’Alboraia, Vicent Sanhermelando Bellver, ha estat guardonat amb el III Premi de Narrativa Juvenil “Ciutat de Picassent” per la seua obra «L’any de la rata».

El jurat ha destacat la calidesa de la història, els personatges memorables i el missatge inspirador de la novel·la, que connecta amb les aspiracions, dubtes i experiències de la joventut actual.

Aquest premi, dotat amb 6.000 euros, té com a objectiu fomentar la creació literària dirigida a un públic jove, tractant temes rellevants per al seu desenvolupament i somnis. L’obra guanyadora serà protagonista d’activitats d’animació lectora a l’IES l’Om i al col·legi Sant Cristòfor Màrtir, on l’autor interactuarà amb els joves lectors.

Vicent Sanhermelando (1957) va començar a escriure en 2008 i ha estat reconegut amb diversos premis, com el Premi Fundació Bancaja de Narrativa Juvenil (2013), el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil (2016) i el Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent (2022).