L’esport traspassa fronteres en el Poliesportiu Parc Central amb el projecte europeu PAD4Youth

L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conéixer el pàdel i ampliar el nou model d’entrenament adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual impulsat per la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana

El Poliesportiu Parc Central ha acollit aquest matí el primer esdeveniment de pàdel amb joves amb i sense diversitat funcional del projecte PAD4Youth, impulsat per la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana (FCPV) en el marc del programa Erasmus+ finançat per la Comissió Europea. En aquest curs d’iniciació per a donar a conéixer el pàdel han participat els socis de la FCPV en aquest projecte, Ginásio Clube Portugués (Portugal), UISP Comitato di Ciriè Settimo Chivasso APS (Itàlia), Espanya es Mou (Espanya) i European Institute of Sport Development, Kinesiology and Health (Croàcia), juntament amb l’alumnat del CEIP Federico Maicas i el Col·legi Torrepinos de Torrent.

“A més d’introduir-los en el pàdel, el curs d’iniciació ha servit perquè els xiquets i xiquetes facen ús de l’innovador equipament adaptat que s’està desenvolupant en el projecte PAD4Youth, com la pala lleugera”, explica la regidora d’Esports, Susi Ferrer, qui també remarca que “estem molt contents de poder acollir aquest tipus d’iniciatives, ja que contribueixen al foment de l’esport en les noves generacions i promouen valors positius com la integració de les persones amb diversitat funcional”.

L’agenda de PAD4Youth continua aquesta vesprada en el Poliesportiu Parc Central amb la primera reunió presencial del projecte, l’objectiu del qual és dissenyar un conjunt d’eines aplicables a la formació de joves que permeta ampliar i desenvolupar de manera més transversal el projecte DIPadel, el nou model d’entrenament de pàdel adaptat a persones amb diversitat funcional, que ja ha sigut implementat per la FPCV en diversos centres escolars de l’autonomia.