Ibáñez presenta les activitats organitzades per a celebrar el 120 aniversari de la fundació d’estes institucions que ocupen un espai “que vol consolidar-se com un centre cultural en Tres Forques”

El Palau de Cervelló, en la plaça de Tetuan, albergarà, des de dimecres 14 de setembre fins al diumenge 30 d’octubre, una exposició amb els fons que custodien l’Hemeroteca i Biblioteca Històrica Municipal a la plaça de Magúncia Esta mostra reunirà llibres incunables, publicacions periòdiques, anuncis publicitaris, cartells d’actes culturals, partitures, correspondència, llibrets de falla “i altres tresors de gran valor documental que compten l’esdevindre de la ciutat i del món i han sigut font imprescindible per a l’estudi de la història local”, tal com ha anunciat hui la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, en donar compte de les activitats organitzades per l’Ajuntament de València per a celebrar el 120 aniversari de la fundació d’estes dues institucions. “L’objectiu d’esta celebració és descobrir i acostar a la ciutadania un immens patrimoni documental històric que és de l’Ajuntament i, per tant, de tots els valencians i valencianes”, ha explicat l’edil, qui també ha mostrat la voluntat municipal de consolidar l’espai que conté l’Hemeroteca i la Biblioteca com un centre cultural del barri de Tres Forques”.

Maite Ibáñez, ha presentat hui les diferents activitats organitzades des de la Regidoria d’Acció Cultural amb motiu de l’esmentat aniversari i ha destacat que l’exposició dels fons que custodien totes dues institucions, amb el seu corresponent catàleg, vídeo divulgatiu, cartells i fullets, constitueix la principal iniciativa. Porta per títol “Biblioteca Històrica i Hemeroteca Municipal de València. 120 anys d’informació i cultura. 1902 – 2022”, i s’inaugurarà el dimecres 14, a les 19 hores. Després de romandre mes i mig en el Palau de Cervelló, edifici vinculat històricament a l’Hemeroteca Biblioteca (perquè els fons es van anar reunint en el seu moment al voltant de l’Arxiu Municipal, situat en l’actualitat en este immoble), la mostra s’adaptarà i traslladarà a l’edifici de la plaça de Magúncia, on estarà fins a final d’any.

En les dos ubicacions es realitzaran visites guiades a l’exposició i al voltant de la plaça de Magúncia se celebrarà un concert per a públic familiar “amb l’objectiu d’implicar els veïns i veïnes del barri de Tres Forques”. A més, l’Ajuntament ha creat, arran d’esta efemèride, el logo específic de l’Hemeroteca i la biblioteca Històrica Municipal.

En la presentació d’estes actes, la regidora, que ha estat acompanyada per les comissàries de l’exposició, Isabel Guardiola, Belén Gisbert, i Rosa María Gregori, ha recordat que el 25 d’agost de 1902 l’Ajuntament va decidir començar a reunir periòdics, revistes i monografies perquè es conservaren al costat de l’Arxiu Municipal. “Va ser una mesura molt encertada i innovadora, gràcies a la qual s’ha reunit la magnífica col·lecció de fons històrics que hui formen l’Hemeroteca i la Biblioteca Històrica Municipal, que constitueixen, al costat de la Biblioteca Serrano Morales, el patrimoni documental històric municipal”, ha assegurat després d’aclarir que “abans de 1902 l’Ajuntament ja posseïa nombrosos fons, però no existia el propòsit ni es tenia consciència de la necessitat de conservar a la ciutat aquestes publicacions”.

En parlar de la importància d’estos documents, la regidora ha indicat que “en les pàgines de les publicacions que es guarden s’aprecia la vida quotidiana i esdeveniments destacables dels nostres avantpassats, i es reflexiona sobretot tipus de matèries, el que ens permet saber el que van pensar personatges importants de la cultura i la vida local”. “I ara, quan es compleixen 120 anys de l’existència les emblemàtiques institucions que custodien este llegat volem donar conéixer la seua història, la importància dels seus magnífics fons i el treball de conservació i divulgació, tant a tota la ciutadania valenciana en general com particularment als veïns i veïnes del barri de Tres Forques”, ha afegit Ibáñez.

“Des de l’any 1902 estos fons són ací per a construir un relat, que només podrà transcendir si el mantenim actiu. I les comissàries han fet una interessant selecció entre els milers de títols i milions de pàgines, notícies, poemes, cròniques i documents de tota mena que conservem”, ha indicat la regidora, qui també ha presentat l’exposició com “un homenatge a la generositat de les donacions rebudes durant tot este temps, als bibliotecaris i arxivers que van aconseguir que arribaren a les nostres mans en el millor estat possible i als usuaris que han consultat, llegit i compartit la informació de les seues prestatgeries”.