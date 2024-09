L’Horta Sud analitza els reptes de la mobilitat sostenible amb representants de cinc països

La Mancomunitat acull unes jornades europees en les quals s’abordaran models i propostes, així com la perspectiva de gènere

L’activitat forma part de la iniciativa “Claire” de la UE i en ella participa l’Ajuntament de Quart de Poblet

Els reptes presents i futurs per a aconseguir una mobilitat sostenible, així com els models i iniciatives que s’estan duent a terme en diferents punts d’Europa estan aquesta setmana a debat a l’Horta Sud.

La Mancomunitat acull unes jornades en les quals participen representants de cinc països, que coincideixen amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. L’Ajuntament de Quart de Poblet també forma part del projecte, mentre que l’Ajuntament de Silla col·labora en una de les activitats programades.

El grup de visitants, que arriba a València aquest dilluns 16 de setembre, procedeix de ciutats d’Itàlia, Bulgària, Romania i Portugal, a més d’Espanya. I al llarg de tres dies, participarà en conferències, ponències i taules redones, a més de gaudir d’un ciclopasseig i un recorregut amb barca per l’Albufera.

“Aconseguir que la nostra mobilitat siga més sostenible, des del punt de vista energètic, econòmic i d’eficiència, és la base per a frenar la situació d’emergència climàtica que pateix el planeta.

I en una comarca com la nostra, on conviu més de mig milió de persones, que està inserida en l’àrea metropolitana de València, aconseguir que les ciutats siguen més amables i més humanes, des del punt de vista de l’urbanisme i la mobilitat, és un deure immediat que tenim les administracions públiques”, explica el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

Després de la recepció al grup de visitants aquest dilluns a la vesprada, les jornades s’inicien aquest dimarts, 17 de setembre, a Quart de Poblet, amb un matinal en el qual el consistori els explicarà les accions que s’han desenvolupat en les últimes dues dècades en el nucli urbà, arran de la supressió de les vies del tren. Posteriorment, el grup gaudirà d’un passeig amb bicicleta per a conéixer en viu aquests exemples.

La perspectiva de gènere

La segona jornada es desenvoluparà en les instal·lacions de la Mancomunitat de l’Horta Sud aquest dimecres, 18 de setembre, i el tema central serà la perspectiva de gènere en la mobilitat sostenible. “Les dones són més de la meitat de la població. Estem tenint en compte les seues necessitats, la seua seguretat i les seues preferències en el disseny de les ciutats? Això és el que pretenem analitzar en la jornada”, afig José F. Cabanes.

Per a això, participaran en una taula redona l’arquitecta urbanista i professora de la Universitat Politècnica de València, Inés Novella, que és la responsable de l’estudi per a la Diputació de València que té per objecte elaborar un catàleg bàsic de consells per als ajuntaments amb perspectiva de gènere; el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, organització que canalitza les propostes del moviment associatiu ciutadà en matèria de mobilitat sostenible, a través de la iniciativa Serà Horta Sud, i l’expert Juan Bueno, CEO de l’empresa Movea Consulting, que treballa en diferents projectes amb l’administració pública.

El programa culmina eixa vesprada amb una visita a l’Albufera des del Port de Silla i un recorregut amb barca pel llac, en el qual tindran l’oportunitat de conéixer el projecte del filtre verd.