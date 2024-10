L’Horta Sud continua patint els efectes de la DANA

La pista de Silla i els pobles de l’Horta Sud de València continuen mostrant hui un paisatge desolador.

Cotxes fets ferralla s’acumulen uns damunt d’altres al costat de camions reventats i concessionaris destrossats després del pas de la DANA que ha assolat la Comunitat Valenciana.

Centenars de persones, quedaren atrapades en aquesta via amb el pas del temporal i, des d’ahir, se succeeixen les imatges de persones caminant acompanyades de canyes i plenes de fang, a peu per aplegar fins a València o altres zones adjacents. Moltes d’aquestes persones deixaren enrere els seus cotxes per pujar al pont de Sedaví, població que també s’ha convertit en un desballestador de cotxes, apilats un damunt dels altres des que va ocórrer la tragèdia.

Aldaia, Picanya, Paiporta, Alfafar o Torrent són altres de les poblacions afectades. Paiporta és a hores d’ara el municipi on més morts s’han contabilitzat, mentre que a Torrent s’ha declarat situació d’emergència per agilitzar els recursos. A la capital de l’Horta Sud s’han habilitat dos centres de recepció per a ciutadania, en l’Economato de Torrent, i per a empreses del sector alimentari que vulguen col·laborar, al Poliesportiu Anabel Medina.

Recordem que la Generalitat Valenciana ha activat el número de telèfon 900 365 112 per a l’atenció de familiars de persones desaparegudes.