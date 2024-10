L’Hospital Clínic de València realitza més de 2.500 tècniques intervencionistes a l’any per a tractar el dolor crònic

L’Hospital Clínic de València realitza més de 2.500 tècniques intervencionistes a l’any

Amb motiu del Dia Mundial contra el Dolor s’ha organitzat una taula de debat inaugurada per la directora general d’Atenció Hospitalària

Cada any, la Unitat registra més de 6.500 consultes i compta amb una cartera de serveis formada per les tècniques intervencionistes més avançades

Incliva desenvolupa un estudi per a valorar la millora de la qualitat de vida dels pacients amb dolor generalitzat mitjançant l’aplicació de tècniques de neuromodulació no invasiva que s’apliquen en el domicili

La Unitat del Dolor del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Clínic Universitari de València realitza cada any al voltant de 2.500 tècniques intervencionistes per a tractar el dolor crònic i atén més de 6.500 consultes.

Amb motiu del Dia mundial del Dolor, que se celebra cada 17 d’octubre, l’Hospital ha organitzat una taula de debat per a tractar l’abordatge multidisciplinari del dolor.

La jornada ha sigut inaugurada per la directora general d’Atenció Hospitalària, Asunción Perales, qui ha assenyalat que l’objectiu de la Conselleria de Sanitat és “conscienciar sobre la importància d’un adequat control del dolor com una via per a millorar la qualitat de vida dels pacients”.

“L’impacte del dolor crònic -ha continuat Perales-, s’estén al vessant laboral, familiar i personal, amb el que repercuteix en el desenvolupament de les activitats quotidianes i professionals i afecta negativament a l’estat de salut físic, mental i social”.

“Per a aconseguir fer front a l’impacte que causa el dolor entre els pacients, és decisiu potenciar el paper central de les unitats de dolor. En la Comunitat Valenciana es comptabilitzen 25 unitats en els diferents centres públics, dos d’elles s’han estructurat el mes de setembre passat, una d’elles a Alcoi i l’altra a l’Hospital d’Atenció a pacients Crònics i de Llarga Estada de La Magdalena” ha afegit la directora general.

Tècniques per a tractar el dolor

Les unitats del dolor s’encarreguen d’atendre pacients amb dolor crònic, que és aquell que té una duració superior a sis mesos. La Unitat del Dolor de l’Hospital Clínic de València compta amb una cartera de serveis que es compon de múltiples tècniques intervencionistes, com poden ser bloquejos, infiltracions, tècniques discals, radiofreqüència, epiduroscopia, neuromodulació, etc.

“En els últims anys hem incorporat les tècniques més modernes d’estimulació medul·lar. Enguany, l’Hospital Clínic ha incorporat l’estimulació magnètica transcraneal (TMS), una tècnica de neuromodulació no invasiva que s’afig a la teràpia transcraneal de corrent directe (TDCS) que porta realitzant-se en la Unitat del Dolor des de fa any i mig aproximadament” ha explicat el doctor Tornero, cap de secció del Servei d’Anestesiologia, responsable de la Unitat del Dolor de l’Hospital Clínic de València i investigador principal dels estudis en dolor de l’Institut INCLIVA en el Grup d’Investigació en Anestesiologia i Reanimació.

Totes dues tècniques tenen l’objectiu de modificar la transmissió del senyal nerviós, sent l’estimulació magnètica transcraneal una tècnica que actua més profundament a nivell de l’escorça cerebral i que té indicacions en casos de dolor més complex que la de corrent directe. Fins al moment s’ha realitzat aquesta nova tècnica a 80 pacients.

Més de 6.500 consultes a l’any sobre dolor crònic a l’Hospital Clínic

“La major part de casos que s’atenen en la Unitat del Dolor de l’Hospital Clínic són els relacionats amb dolor musculo-esquelètic, principalment d’origen vertebral, tant lumbar com cervical” ha explicat Carlos Tornero.

Per edats, la franja d’edat mitjana dels pacients se situa en els 60 anys, “sent en tots els casos un important repte aconseguir una millora del dolor i, sobretot, intentar recuperar la funcionalitat del pacient perquè puga reincorporar-se a una vida el més normal possible” ha afegit.

La Unitat ha sigut pionera en l’aplicació de tècniques de neuromodulació no invasiva realitzant tant teràpia transcraneal de corrent directe com la recentment incorporada estimulació magnètica transcraneal. És una unitat multidisciplinària integrada per diferents professionals sanitaris, entre ells, mèdics anestesistes, metges de família, neurofisiólogos, psicòlegs i infermeria.

Millora de la qualitat de vida de pacients amb dolor generalitzat

En l’actualitat, l’institut d’investigació INCLIVA està desenvolupant un estudi, que va començar fa tres mesos i té una duració prevista de reclutament de nou mesos, de pacients de la Unitat del Dolor de l’Hospital Clínic amb dolor generalitzat per a valorar la millora de la seua qualitat de vida mitjançant l’aplicació de tècniques de neuromodulació no invasiva.

L’estimulació transcraneal de corrent directe és una tècnica de neuromodulació no invasiva que s’aplica en pacients amb dolor crònic de difícil control i que també s’utilitza per a tractar diversos trastorns neurològics i psiquiàtrics. Es tracta d’una tècnica que aplica un corrent elèctric de baixa intensitat sobre el cuir cabellut (transcraneal) amb l’objectiu d’estimular àrees específiques del cervell.

En l’actual estudi, l’aplicació d’estimulació elèctrica transcraneal es realitza col·locant diferents elèctrodes sobre el cuir cabellut en funció de les àrees corticals a estimular en cada cas.

Aquesta tècnica s’aplica al pacient el primer dia en la unitat del dolor i a posteriori se li explica com continuar la teràpia en el seu propi domicili. Aquest procediment requereix un sistema que el pacient s’emporta a la seua casa per a seguir allí el tractament durant tres setmanes. Això suposa grans avantatges per als pacients i una optimització dels recursos sanitaris, la qual cosa permet poder tractar a un major nombre de pacients afectes d’aquesta patologia tan incapacitant com és el dolor generalitzat.