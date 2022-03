L’Hospital La Fe, a través de la seua Unitat Pedagògica Hospitalària i la Universitat de València han dissenyat un programa educatiu sobre paleontologia per als pacients pediàtrics

El revestiment de les parets de l’hospital conté fòssils marins procedents d’Egipte de fa més de 50 milions d’anys

L’Hospital La Fe, a través de la seua Unitat Pedagògica Hospitalària i la Universitat de València ha dissenyat un programa educatiu per als pacients pediàtrics a partir dels fòssils existents en les parets de l’hospital, revestides de roca calcària visualment similar al marbre.

Per a això s’ha dissenyat el que han denominat una “ruta hospitalària de fòssils i una aplicació mòbil per a dispositius electrònics que conté informació sobre cada tipus de fòssil present en les parets de l’hospital, amb una fitxa tècnica i informació bàsica”, explica Carlos Martínez, professor de paleontologia del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València i impulsor d’aquesta iniciativa.

El projecte, que compta amb el suport de l’Institut d’Investigació de l’hospital, porta per títol “La paleontologia com a possible eina terapèutica: El cas dels fòssils a l’Hospital La Fe de València” i serà implementat per la Unitat Pedagògica de l’Hospital la Fe (UPH) integrant-la en les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la unitat.

“El nostre objectiu és minimitzar l’ansietat i l’estrés dels xiquets/as i adolescents de la segona planta del nostre hospital donant continuïtat al seu procés formatiu, normalitzant la seua estada mitjançant activitats educatives que inclouen les d’aproximació a la ciència”, assenyala Carmen Narcís, responsable de la Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) de la Fe.

Al llarg del corredor infantil de la segona planta s’ha dissenyat una ruta a través d’uns xicotets cartells amb unes imatges, que funcionen com un codi d’accés, similar a un codi QR, col·locades al costat dels fòssils reals que estan incrustats en les parets de l’hospital.

“Els xiquets disposaran d’una aplicació mòbil per a ‘excavar’ amb realitat augmentada els fòssils amagats en les roques ornamentals, així com accedir al propi entorn marí on van viure fa més de 50 milions d’anys en el que va ser l’antiga Mar Mediterrània”, afig Carlos Martínez.

A més, s’han previst unes ulleres de realitat virtual en les quals s’aprecien els fòssils en 3D i en moviment dins del seu hàbitat. L’aplicació també ofereix un joc de preguntes amb la finalitat de servir d’eina educativa.

Programa educatiu dissenyat com a activitat terapèutica

La iniciativa va sorgir d’un propi pacient, Carlos Martínez, doctor en Paleontologia i professor de la Universitat de València que mentre va estar ingressat a l’Hospital La Fe va descobrir els milers de fòssils i posteriorment va experimentar amb la seua pròpia filla, també pacient de l’hospital, el potencial terapèutic i divulgatiu d’aquestes restes petrificades en les parets de l’hospital.

Unitat Pedagògica Hospitalària La Fe

El Servei de Pediatria de l’Hospital La Fe atén anualment més de 8.000 xiquets i xiquetes i la Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) garanteix la continuïtat educativa de prop de 1.500 pacients pediàtrics ingressats.

La UPH atén uns 250 alumnes de primària i 250 de secundària, procedents dels serveis d’hemodiàlisis, hospital de dia, psiquiatria infantojuvenil, oncologia pediàtrica, trasplantament pediàtric i unitat de trastorns alimentaris.

