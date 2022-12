El guardó ha estat atorgat per la Xarxa d’Hospitals Verds i Saludables una organització internacional que agrupa més de 15000 centres sanitaris de tot el món

L’Hospital Universitari de la Ribera ha obtingut, per segon any consecutiu, el premi de “Lideratge Climàtic 2022” per la “Xarxa d’Hospitals Verds i Saludables”, una associació internacional amb seu a Brussel·les que agrupa més de 1500 centres sanitaris de tot el món.

Aquesta associació, promou anualment els Premis “Repte Climàtic de la Sanitat” a la qual en aquesta última edició de 2022 s’han presentat organitzacions sanitàries de tot el món en les seues diferents categories lideratge, trajectòria i reducció.

L’organització valora en la categoria de lideratge la labor per “educar al personal de salut i a la comunitat, i al mateix temps promoure polítiques que protegisquen la salut pública dels efectes del canvi climàtic”

L’organització de la “Xarxa d’Hospitals Verds i Saludables” reconeix a l’Hospital de la Ribera com una institució “líder mundial en la creació d’una assistència sanitària climàticament intel·ligent”.

Per a l’obtenció del premi, l’Hospital de la Ribera, a través d’àrea de medi ambient, ha hagut d’acreditar que estableix objectius contra el canvi climàtic així com el seu seguiment a través d’un extens formulari.

Pla Estratègic ambiental

L’Hospital de la Ribera disposa d’un Pla Estratègic Ambiental que inclou un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic amb objectius en reducció de consum d’energia, d’emissions de CO₂ i de consum d’aigua, així com la correcta segregació de residus sanitaris i reducció de consum de paper.

En 2022, l’Hospital ha renovat, per tercer any consecutiu, l’acreditació de la seua petjada de carboni amb la nova norma internacional ISO 14064-1 2019 de Càlcul de GEI (gasos d’efecte d’hivernacle) i disposa del Segell del Ministeri de Transició Ecològica que valguda el càlcul de les seues emissions de CO₂.

També ha posat en marxa l’any passat diverses campanyes de conscienciació ambiental i eficiència energètica als seus treballadors i usuaris dins d’un pla de comunicació ambiental.