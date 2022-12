Un total d’11 empreses i professionals participen en unes jornades que no s’ha interromput ni durant la pandèmia

Del 19 al 21 de desembre l’IES BERNAT GUINOVART celebrarà al nou Saló d’Actes aquestes ja tradicionals jornades que tenen per objectiu començar a connectar la realitat educativa amb la productiva. Hui en dia existeixen diversos programes de Conselleria que faciliten aquesta tasca, però fa catorze anys, quan es començaren aquestes jornades, foren pioneres en eixe sentit.

L’alumnat de formació professional dels diferents graus mitjans i superiors que s’imparteixen al centre tindran l’oportunitat, tant d’assistir a tallers, com d’assistir a ponències que els permetran anar familiaritzant-se amb el món laboral, món al qual s’incorporaran en les pràctiques de final de curs.

Precisament una novetat especial de l’edició d’enguany va en eixe sentit, i és que a més de poder escoltar a professionals acreditats en diferents àmbits, podran també escoltar, de boca de recents exalumnat del centre, què ha significat per a ells l’experiència de les pràctiques i com els ha servit posteriorment per a la seua integració en el mercat laboral. Paral·lelament se’ls va a formar també per a adquirir tècniques adequades de presentació al món laboral, amb tallers i ponències sobre gestió emocional, el videocurrículum, o tècniques de comunicació i motivació. Sovint entenem la formació professional com una formació merament tècnica i instrumental en una àrea molt específica, però tal i com afirma la Cap d’Estudis d’FP, Carolina Fuster, “des de l’IES BERNAT GUINOVART l’entenem de manera holística, ja que tan important és transmetre continguts a l’alumnat com despertar la seua intel·ligència emocional, perquè sense ella la intel·ligència teòrica serveix de ben poc”.

Juntament amb aquestes habilitats, les jornades també serviran per a que l’alumnat conega de primera mà informació d’experts i expertes en fabricació intel·ligent, mecanitzat, manteniment, automatització, assegurances, ciberseguretat, energia fotovoltaica… Fins un total d’onze empreses i autònoms intervindran en aquests tres dies, als quals cal sumar també la participació del propi Ajuntament d’Algemesí.

Any rere anys les Jornades, que no es van interrompre ni durant la pandèmia, van ampliant horitzons i resulten cada vegada més difícils d’organitzar, ja que són moltes les empreses i professionals que tenen interès en formar i donar-se a conèixer als futurs i possibles empleats. El director de l’IES Juan Francisco Del Amor explica que “hem organitzat tres dies, però podríem haver organitzat quatre o fins i tot una setmana, ja que el teixit empresarial d’Algemesí i de la Ribera mostra un gran interès per les nostres jornades. Per això, des del nostre institut, volem agrair a totes les persones, empreses i institucions que participen enguany la seua col·laboració desinteressada, i felicitar-los per la visió de futur que se’ns dubte demostren, ja que el principal capital que té una empresa o societat és, sempre, el capital humà.”