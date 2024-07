Llaurí repararà el camí que connecta amb el Pont de la Corbella amb l’ajuda de la Diputació de València

La institució provincial assigna una subvenció de 200.000 euros perquè l’ajuntament puga executar els treballs que permetran reobrir la via que va quedar tallada després d’un episodi de pluges torrencials

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, indica que “s’han agilitzat tots els tràmits per a donar solució urgent a un assumpte que no només afecta a les comunicacions sinó que compromet també la seguretat de la ciutadania que puga desplaçar-se a peu per la zona”

La Junta de Govern de la Diputació de València ha aprovat una subvenció extraordinària perquè l’ajuntament de Llaurí puga dur a terme una actuació d’emergència per a reparar el mur que sosté un talús del camí d’accés al Pont de la Corbella, que es va desprendre pels efectes de les pluges torrencials.

D’esta manera, l’àrea de Carreteres que dirigix Reme Mazzolari dona resposta a la petició del consistori local que va presentar el mes d’abril passat un projecte d’actuació sobre el camí local Cova de la Galera, que està tancat al trànsit des de novembre de 2022, data en la qual es va produir l’episodi climatològic.

Mazzolari, també vicepresidenta segona de la Diputació de València, ha subratllat “la ràpida resposta que s’ha pogut donar a este tema, tan sols tres mesos després de rebre la proposta de l’ajuntament”, cosa que ve derivada pel “perill que suposa per a la ciutadania en general, perquè és una zona fàcilment accessible per a recórrer a peu, a la qual cal sumar el problema que suposa tindre el camí tallat al trànsit motoritzat”.

Reme Mazzolari va visitar el mes passat la zona juntament amb tècnics de l’àrea de Carreteres, en companyia també de l’alcaldessa Anna Maria González, qui va agrair “l’interés mostrat tant pel personal tècnic de la Diputació com per la pròpia diputada que s’ha desplaçat per a conéixer in situ la problemàtica que suposa per al nostre municipi haver tallat este camí, especialment per als vehicles agrícoles”.

Els danys produïts van consistir, per efecte de l’aigua d’escorrentia, en el despreniment del mur de sosteniment del talús del camí, situat al costat del pont que travessa el barranc, así com el despreniment del terraplè del camí, afectant greument el ferm.

El projecte presentat per l’Ajuntament presenta com a element principal d’actuació el reforç del talús de sosteniment del camí, mitjançant la construcció d’un mur d’escullera, que quedarà encastat en el terreny natural una vegada haja sigut sanejat del despreniment produït pel temporal.

El cost de l’obra ascendix a 193.000 euros, que seran sufragats íntegrament per la Diputació de València, i el termini d’execució previst és de dos mesos.