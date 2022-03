El món faller es dóna cita al pati del col·legi González Gallarza per a arreplegar els seus premis

El dimecres 16 de març es va celebrar a Alaquàs el tradicional lliurament de premis de les Falles d’Alaquàs. Les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomariz i Sara Morcillo Torralba, acompanyades de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la presidenta executiva de Junta Local Fallera, Juli Roselló, van ser les encarregades de lliurar aquests guardons.

Monuments Grans

La falla Avinguda 18 de Juliol, que celebra enguany el seu 50 aniversari, s’ha alçat enguany amb el banderí dels millor premis de les Falles d’Alaquàs: el primer premi dels monuments grans. El segon premi de les falles grans ha estat per a Avinguda Genovés, que també ha aconseguit el premi al Millor Ninot Indultat Major, i el tercer per a la falla Camí Vell de Torrent que ha guanyat també el concurs de Crítica Social 2022. El quart ha sigut per Avinguda Miguel Hernández, el cinqué per a Vicent Andrés Estellés, el sisé per a Bonavista, el seté per a Verge de l’Olivar, el vuité per a Plaça Buenos Aires, el nové per a Cervantes, el desé per a Plaça d’Espanya i l’onzé per a Plaça de la Llibertat.

Monuments Infantils

En monuments infantils, el primer ha estat per a la Falla Avinguda Miguel Hernández, que també ha guanyat el premi al Millor Ninot indultat infantil. El segon ha sigut per a Avinguda Vicent Andrés Estellés, el tercer per a Camí Vell de Torrent, que també ha aconseguit el premi a a la Millor Fantasia Infantil, el quart per a Avinguda Genovés, el cinqué per a Avinguda 18 de Juliol, el sisé per a Plaça Buenos Aires, el seté per a Plaça de la Llibertat, el vuité per a Cervantes, el nové per a Bonavista, el desé per a Verge de l’Olivar i l’onzé per a Plaça d’Espanya.

Enginy i Gràcia

Pel que fa al premi d’Enginy i Gràcia Infantil, el primer ha sigut per a Avinguda Vicent Andrés Estellés, el segon per a Avinguda Miguel Hernández i el tercer per a Avinguda Genovés. Pel que fa al premi d’Enginy i Gràcia major, el primer ha sigut per a Avinguda Miguel Hernández, el segon per a Camí Vell de Torrent i el tercer per a Avinguda Vicent Andrés Estellés.

Cavalcada

Respecte al premi de la Cavalcada infantil, la millor representació infantil ha sigut la de Vicent Andrés Estellés i la millor comparsa la de Guerrers tirans de la Falla Avinguda Miguel Hernández. El premi a la millor Cavalcada ha sigut per a Vicent Andrés Estellés, el segon per a Avinguda Genovés, el tercer per a Cervantes, el quart per a Camí Vell de Torrent, el cinqué per a Verge de l’Olivar, el sisé per a 18 de Juliol, el seté per a Bonavista, el vuité per a Plaça d’Espanya, el nové per a Plaça Buenos Aires, el desé per a Avinguda Miguel Hernández i l’onzé per a Plaça de la Llibertat.

Respecte al premi a la Cavalcada major, la millor representació ha sigut la de la comissió Avinguda Vicent Andrés Estellés i la millor comparsa la de Títeres del món de la falla Avinguda Vicent Andrés Estellés. El primer premi de la Cavalcada ha sigut per a Avinguda Vicent Andrés Estellés, el segon per a Avinguda Genovés, el tercer per a Camí Vell de Torrent, el quart per a Avinguda 18 de Juliol, el cinqué per a Bonavista, el sisé per a Plaça de la Llibertat, el seté per a Verge de l’Olivar i el vuité per a Plaça d’Espanya.

Ornamentació de carrers

En ornamentació de carres s’ha premiat el treball de la falla Verge de l’Olivar per la seua creativitat. El segon ha estat per a Avinguda Genovés, el tercer per a Plaça de la Llibertat, el quart per a Plaça d’Espanya i el cinqué per a Cervantes.

Millor Llibret

El premi al Millor Llibret ha sigut per a Avinguda Genovés, el segon per a Cervantes i el tercer per a Camí Vell de Torrent.

El premi a l’Activitat Fallera ha recaigut en la comissió Avinguda Vicent Andrés Estellés i el premi a l’Activitat Esportiva ha sigut per a Camí Vell de Torrent.

