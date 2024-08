Llombai reparteix 550 pastissos en l’Esmorzar de l’Home i la Dona, celebrant la germanor local

L’ambient festiu de l’Esmorzar de l’Home i la Dona reforça els llaços comunitaris a Llombai

Llombai ha viscut hui una de les seues festes més tradicionals amb l’Esmorzar de l’Home i la Dona, on s’han repartit 550 pastissos de cansalada i llonganissa. Els veïns i veïnes han gaudit d’aquest acte que simbolitza la germanor i la convivència en el marc dels festivals locals.

La jornada ha estat marcada per un ambient festiu, on homes i dones han compartit taula i rialles, reforçant els llaços comunitaris que caracteritzen les festes de Llombai. L’esmorzar s’ha convertit en una cita ineludible per als habitants del poble, que esperen amb entusiasme aquest moment de trobada.

Aquest tipus de celebracions posen en valor la cultura i les tradicions locals, i són un reflex de la identitat festiva de Llombai. Els participants han destacat la importància de mantenir vives aquestes tradicions que uneixen generacions i fomenten el sentiment de comunitat.