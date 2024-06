Es duran a terme 10 activitats, els dimarts i dijous des del 16 de juliol fins al 29 d’agost, totes elles en horari de matí

L’objectiu és oferir a les infàncies de 3 a 12 anys una alternativa lúdica i educativa per a passar les vacacions d’estiu i aprendre sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat

L’Observatori del Canvi Climàtic obri el termini d’inscripció per al programa Estiu Diveractiu. En total, es duran a terme 10 activitats, els dimarts i dijous des del 16 de juliol fins al 29 d’agost, totes elles en horari de matí. L’objectiu és oferir a les infàncies de 3 a 12 anys una alternativa lúdica i educativa per a passar les vacacions d’estiu. A través de jocs, tallers i contacontes s’abordaran temes relacionats amb les energies sostenibles, les conseqüències de la desforestació, el canvi climàtic o els bons hàbits de consum energètic.

La primera activitat, dirigida a menors a partir de 6 anys, es farà el dimarts 16 de juliol a les 11 hores. En “Detectius de la mar” les i els participants hauran de mostrejar la platja de la Malva-rosa per trobar restes ocasionades pels éssers humans. Posteriorment, s’analitzaran les troballes en l’Observatori i es veurà el temps que tarden a degradar-se.

“Vampirs de l’energia” es durà a terme el dijous 18 de juliol, es tracta d’una activitat en la qual podran participar menors d’entre 6 i 12 anys. Qui assistisca identificarà tots aquells electrodomèstics que consumeixen energia per estar en “stand by” o perquè sempre estan endollats. A més, en funció de l’ús que facen dels electrodomèstics s’analitzaran quins hàbits són més o menys sostenibles.

El dimarts 23 de juliol, tindrà lloc el contacontes “La Música de la selva”, dirigit a menors d’entre 3 i 7 anys. L’objectiu és donar a conéixer la problemàtica de la desforestació i el seu efecte sobre la desaparició de la biodiversitat i l’augment del canvi climàtic. El missatge es reforçarà amb el joc de les cadires cooperatives, en el qual en comptes de cadires, disposaran de fulles d’espècies vegetals autòctones, que desapareixeran per la desforestació i els incendis.

L’activitat de l’“Abecedari climàtic” es realitzarà el dijous 25 de juliol. Serà un joc per a menors a partir de 6 anys, que hauran de tindre astúcia i rapidesa per a completar, abans que ningú, totes les paraules relacionades sobre el canvi climàtic, les seues causes, les seues conseqüències i les seues possibles solucions.

D’altra banda, el dimarts 30 de juliol les i els menors a partir de 9 anys podran participar en l’activitat “Les lletres del canvi”. Un joc de preguntes i respostes que aborda diferents conceptes i vocabulari del camp mediambiental. Els equips hauran de respondre preguntes plantejades les respostes de les quals comencen o continguen una lletra de l’abecedari. L’equip guanyador serà el que finalitze tot l’abecedari.

A l’agost, el dijous 1 s’oferirà, a partir dels 6 anys, l’activitat “El fons de la mar”, en la qual les i els participants aprendran com el canvi climàtic pot afectar la biodiversitat marina. A més, faran un treball manual del fons marí utilitzant oueres de cartó i siluetes d’animals.

Hi haurà un altre contacontes, el dimarts 6 d’agost, titulat “Abella zoom zoom”, per a menors de 3 a 7 anys. Aprendran sobre l’important paper de les abelles com a agents pol·linitzadors i l’efecte que exerceix la desaparició de la flora sobre la seua supervivència. D’esta manera, coneixeran la importància d’estos insectes i de conservar la biodiversitat que els envolta. Este missatge es veurà reforçat a través d’una manualitat, que consistirà a elaborar una bresca i una abella, utilitzant rotllos de paper.

El “Taller separar per a reciclar” es realitzarà el dijous 8 d’agost, es dirigirà infàncies a partir de 7 anys. Se’ls ensenyarà a reduir la quantitat de residus, però una vegada produït el residu aprendran a reciclar. Finalment, se’ls presentarà algunes alternatives més sostenibles encaminades a la reutilització de diferents productes per a reduir la quantitat de residus.

A finals d’agost, en concret el dimarts 27, hi haurà un “Bingo dels aliments”, per a menors a partir de 8 anys. Allí, coneixeran la importància de consumir aliments locals i de temporada, reduir els envasaments i el desaprofitament alimentari; amb la finalitat de disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Per a això, faran girar la ruleta dels aliments, per cada aliment seleccionat hauran de triar les opcions més sostenibles de localitat, temporada i envasament. També se’ls presentaran algunes ecoetiquetes, com la d’agricultura ecològica de la Unió Europea, agricultura ecològica de la Comunitat Valenciana i la de comerç just.

L’última activitat tindrà lloc el dijous 29 d’agost, “El canvi climàtic en viu” sensibilitzarà a les i els participants sobre la problemàtica del canvi climàtic a través d’una presentació, en la qual es realitzaran demostracions visuals mitjançant experiments per a demostrar alguns dels seus efectes i la formació d’aiguamolls.

Les activitats es realitzaran en les instal·lacions de l’Observatori i les infàncies hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta. Atés que les places són limitades, caldrà realitzar una inscripció a través d’un formulari. Per a ampliar la informació, es pot trucar als telèfons: 96 106 15 91 i 96 105 91 02.