El regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat “el poder ‘desestacionalitzador’ que tenen esdeveniments com este. En la nit del dissabte dia 3 , l’ocupació serà de més del 94 per cent

València té prevista una ocupació hotelera superior al 85% per al pròxim cap de setmana, en el que la ciutat acollirà la 42 edició de la Marató València Trinidad Alfonso. El regidor de Turisme, Emiliano García, i el regidor d’Esports, Javier Mateo, han presentat hui, juntament amb representants de la Generalitat i de l’organització de la prova, les xifres turístiques i de visibilitat que es preveuen per a la celebració d’esta cita internacional, que se celebrarà el diumenge 4 de desembre a la ciutat del running i que, per primera vegada, comptarà amb els mateixos corredors d’Espanya que de l’estranger.



Tal com ha subratllat el regidor de Turisme, Emiliano García, “el creixement del nombre de corredors internacionals és una mostra evident de l’èxit i de la consolidació que té esta convocatòria esportiva”. El responsable de Turisme ha destacat “el poder ‘desestaciónalitzador’ que tenen esdeveniments com este, que es reflectixen en les dades de previsió d’ocupació, que –ha afegit- no deixen lloc a dubtes”. De fet, en la nit del dissabte al diumenge, l’ocupació hotelera prevista és de més del 94 per cent.

El regidor ha subratllat també “la importància d’esta cita per a internacionalitzar València per tot el món”, i ha assegurat que la Marató “és un dels exemples que l’activitat segmentada aporta grans beneficis”. De fet, tal com s’ha subratllat durant la roda de premsa, la cobertura televisiva abastarà els cinc continents i canals de televisió de tots els països del món. Igual que en 2021, la Marató València tornarà a ser la marató més difosa del món en 2022, ja que es podrà veure per televisió en tots els països del món gràcies a les 400 cadenes associades que emetran la carrera en directe i en diferit, i n’oferiran resums. Això suposa un abast del 81% enfront del 63% de l’any passat (el 90% de les cadenes que van emetre en 2021 repetixen).

30.000 atletes

Un total de 30.000 corredors i corredores (19% dones i 81% homes) participaran en la Marató València que, per primera vegada, aconsegueix un 50% de participació de fora d’Espanya. De la meitat restant, un 26% són participants de la Comunitat València, i el 24% de la resta d’Espanya. Hi haurà 124 països representats (en 2021 van ser 108), i França serà el segon que més atletes aporta (un total de 4.025), seguit per Itàlia (1.817), el Regne Unit (1.365) i Bèlgica (1.312). Les i els atletes espanyols confirmats seran 14.611.

El director general de la SD Correcaminos, organitzadora de la prova al costat de l’Ajuntament de València, Juan Botella, ha destacat que aquesta prova “és motor turístic d’aquesta ciutat”, i ha assegurat que “per raons esportives, d’hospitalitat fins i tot de clima, tindrem un dels quatre o cinc millors maratons del món enguany”.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que “València ofereix capacitat d’emocionar-nos a dolls. València venç, convenç i fideliza, i tenim l’obligació de mantindre un esdeveniment com la Marató València que ens ha posat en el més alt com a ciutat”. A més, ha afegit que des del punt de vista turístic, la marató “ensenya moltes coses i també en els punts quilomètrics que mostren els diferents atractius de la Comunitat Valenciana”, perquè “ens permet crear prescriptores, d’aqueixes persones que venen ací, el viuen, el gaudeixen i després el recomanen als seus amics i coneguts”.