Els assistents han mostrat interès a crear Comunitats Energètiques Locals (CEL) en el municipi.

L’Ajuntament de Catarroja ha organitzat esta setmana una xarrada sobre eficiència energètica oferida per l’Oficina de Transiciò Energètica i Acompanyament al Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja.

A més a més, el personal de OTEA ha assessorat sobre eficiència energètica en una carpa informativa en Camí Reial, a l’altura de l’Ajuntament. Després de l’interès mostrat per la població de Catarroja es preveu tornar al municipi en uns mesos per a continuar fomentant l’ús d’energies renovables.



“Aquesta xarrada ha tingut com a finalitat acostar a la ciutadania el coneixement de les energies renovables i fomentar la seua utilització, promoure i donar a conèixer la possibilitat de crear comunitats energètiques locals, acompanyant a la ciutadania en tots els passos necessaris per a garantir la transició energètica i ecològica, així com en temes d’eficiència energètica i estalvi”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.



Un dels temes que s’han parlat en la reunió amb el veïnat ha sigut la creació de Comunitats Energétiques Locals en el municipi. Aquesta iniciativa ha alçat molt interés i ha rebut gran part de la información oferida per OTEA. Catarroja ja hi ha Comunitat Energètica que es constitueix en cooperativa (catarrojasostenible@gmail.com).

L’OTEA s’ha posat a disposició del veïnat, associacions i col·lectius de Catarroja que vulguen rebre suport, informació i formació en matèria de transició energètica, a través del correu electrònic oteacv@gva.es.

