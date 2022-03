Des de la Penya El Coet de Burjassot, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, de mans de la Regidoria de Falles, dirigida per Estefanía Ballesteros, i de l’Agrupació de Falles, presidida per Iván Heredia, ja ho tenen tot preparat perquè aquest diumenge, 13 de març, l’olor de pólvora se senta en cada racó del municipi.

Els “tro de bac” es deixaran sentir pels carrers de Burjassot, des de la Plaça de la Concòrdia on serà la concentració a les 8 del matí per a la posterior eixida, passant pel carrer Colón fins a arribar a la Plaça de l’Ajuntament on es tiraran els últims elements pirotècnics minuts abans d’acabar la burjadespertà.

La Penya El Coet és l’encarregada de repartir el material pirotècnic que es llançarà en aquest acte faller, prèvia inscripció de tots els seus participants que han d’estar en possessió del certificat de Cosumidor Reconegut com a Expert (CRE)., que expedeix la Generalitat Valenciana, en la modalitat de despertà.

