L’oportunitat està a #Alzira￼

El Secretari d’Organització de la Ribera Alta, Jonathan Martínez, ha visitat Alzira dins de la campanya comarcal “L’oportunitat està ací”. L’agrupació socialistes d’Alzira han eixit al mercat dels dimecres per fer valdre la gestió dels 7 anys de govern de Pedro Sánchez i Ximo Puig.

El PSOE d’Alzira ha explicat a la ciutadania el projecte de progrés i transformació dels socialistes. Política de carrer on els alzirenys i alzirenyes han pogut traslladar al partit les seues preocupacions així com també les iniciatives i propostes de millora per a la ciutat i la seua gent. Els socialistes d’Alzira han donat resposta i han pres nota de tot el que reclama la ciutadania per fer d’Alzira la ciutat de totes i tots.